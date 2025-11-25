Студио Actualno:

Радев: Коалиция "Магнитски" бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато в Киев гърмят корупционни скандали

25 ноември 2025, 10:47 часа 382 прочитания 0 коментара

"Коалиция "Магнитски" е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали". Това коментира държавният глава Румен Радев по повод анонсирания мирен план на САЩ и президента Доналд Тръмп за край на войната в Украйна. Той използва и думите "порочна икономика на войната".

"Ние виждаме един рационален план за бърз мир на президента Тръмп, който явно вижда, че ситуацията на бойното поле се развива неблагоприятно за Украйна и се опитва да предотврати развитието на един крайно неблагоприятен сценарий и да предотврати нови жертви. От своя страна Европа настоява да бъде фактор със свои изисквания, но трябва да прецени дали Европа е готова да поеме отговорността, ако сега пропуснем момента за мир, дали следващите преговори няма да се водят при едни много по-неблагоприятни условия. Дори в това ново предложение на Европа е записано, че сегашната фронтова линия е отправна точка за теритириалните дискусии. Това означава, че ще има преговори за територии", допълни държавният глава.

По думите му България трябва да има ясна позиция в тази ситуация. "Само че аз се сещам за един филм, в който един офицер се беше свил в окопа и треперейки непрекъснато си слагаше и махаше пагоните в зависимост от това дали врагът настъпва към неговия окоп, или отстъпва. И нашата работа такава. Някои политици до вчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат - жалка работа", възмути се държавният глава.

Бюджетът на грабежа

"Бюджетът показва страха на управляващите от предстоящи избори и е необходимост да се предотвратят възможни социални вълнения. Това е бюджет на счупения диалог, противопоставянето и измамата. Никой бюджет досега не е мамил така с толкова нереалистични приходи", добави той. На въпрос дали може да наложи вето, Радев отговори, че не е видял финалните параметри, за да вземе решение.

По темата с Авиоотряда и предложенията за закриването му, Радев каза: "Нещата опират до прищевките на техния ментор, който има слабост към фалконите. Той фалира всичко, с което се е захванал - от цигарен холдинг, през КТБ, сега явно е наред държавата. Ние вземаме огромни кредити, изяждаме бъдещето на децата си, за да плащаме ежеседмичните полети с частни фалкони до Дубай на един човек, който цял живот е бил на държавна служба.

Президентът коментира и темата със Северна Македония. Той смята, че е "крайно време Република Северна Македония да започне ефективно разследване и наказателно преследване за всички посегателства към българите там". Радев подчерта, че случая с нападението над журналиста Владо Перев е подходящ повод да се започне разговора.

