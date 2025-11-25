"Да спрем кражбите в бюджета": И бизнесът се включва към протеста на ПП-ДБ срещу кабинета

Бизнесът в лицето на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) официално се включва в протеста срещу управлението и предложения проект на бюджет за 2026 г., организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България" срещу управляващото мнозинство. Събитието в социалните мрежи се разпространява ТУК и е под надслов: #НеХраниПрасетоСТвоитеПари.

АИКБ призова малки и големи фирми, предприемачи, самонаети, работещи да излязат на масово на протест срещу проектобюджета за 2026 г. в сряда вечер в 18:00 часа. Синдикатите и редица организации също са недоволни от сметките на управляващите за приходите и разходите на държавата догодина.

Още: Часовникът за предложения тиктака: Ето кои партии искат отмяна на по-високите осигуровки

„Бюджет 2026 прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и опасно отваря хоризонти за следващи, още по-неблагоприятни бюджетни години“, се посочва в призива на АИКБ за масово участие в протеста.

Според АИКБ и други работодателски организации проектобюджетът за 2026 г. съдържа три основни риска:

Прекомерни държавни разходи, насочени към нереформирани системи;

Над 1 млрд. лв. изземване от реалната икономика през 2026 г.;

Постоянен бюджетен дефицит и удвояване на държавния дълг до 50 млрд. лв. в рамките на четири години.

Още: "Не храни прасето с твоите пари": Нов протестен отпор срещу бюджет 2026 в сряда

Бизнесът остро критикува намерението на властта да вдигне с 2 процентни пункта осигуровките и да удвои данъка върху дивидентите (от 5% на 10%).

Увеличаването на осигурителното бреме реално ще понижи доходите на над 2 милиона българи в частния сектор - на фона на нарастване на заплатите в държавния сектор, посочват от АИКБ, като определят проектобюджета за 2026 г. като най-лошия за последните 30 години.

Още: Работодатели предлагат вариант на бюджет без ръст на данъци и осигуровки