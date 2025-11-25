Спорт:

"Да спрем кражбите в бюджета": И бизнесът се включва към протеста на ПП-ДБ срещу кабинета

25 ноември 2025, 13:20 часа 203 прочитания 0 коментара
"Да спрем кражбите в бюджета": И бизнесът се включва към протеста на ПП-ДБ срещу кабинета

Бизнесът в лицето на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) официално се включва в протеста срещу управлението и предложения проект на бюджет за 2026 г., организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България" срещу управляващото мнозинство. Събитието в социалните мрежи се разпространява ТУК и е под надслов: #НеХраниПрасетоСТвоитеПари.

АИКБ призова малки и големи фирми, предприемачи, самонаети, работещи да излязат на масово на протест срещу проектобюджета за 2026 г. в сряда вечер в 18:00 часа. Синдикатите и редица  организации също са недоволни от сметките на управляващите за приходите и разходите на държавата догодина.

Още: Часовникът за предложения тиктака: Ето кои партии искат отмяна на по-високите осигуровки

„Бюджет 2026 прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и опасно отваря хоризонти за следващи, още по-неблагоприятни бюджетни години“, се посочва в призива на АИКБ за масово участие в протеста.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според АИКБ и други работодателски организации проектобюджетът за 2026 г. съдържа три основни риска:

  • Прекомерни държавни разходи, насочени към нереформирани системи;
  • Над 1 млрд. лв. изземване от реалната икономика през 2026 г.;
  • Постоянен бюджетен дефицит и удвояване на държавния дълг до 50 млрд. лв. в рамките на четири години.

Още: "Не храни прасето с твоите пари": Нов протестен отпор срещу бюджет 2026 в сряда

Бизнесът остро критикува намерението на властта да вдигне с 2 процентни пункта осигуровките и да удвои данъка върху дивидентите (от 5% на 10%).

Увеличаването на осигурителното бреме реално ще понижи доходите на над 2 милиона българи в частния сектор - на фона на нарастване на заплатите в държавния сектор, посочват от АИКБ, като определят проектобюджета за 2026 г. като най-лошия за последните 30 години.

Още: Работодатели предлагат вариант на бюджет без ръст на данъци и осигуровки

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
протест АИКБ Бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес