Полицаите са ни все по-скъпи: МВР не иска да се отърве от пенсионерите си заради многомилионни обезщетения

МВР няма намерение да предложи законодателни промени за поетапно освобождаване на хилядите полицейски служители, които вече са в пенсионна възраст, но продължават да изпълняват задълженията си и да получават и заплата, и пенсия. Според зам. вътрешния министър Филип Попов, иизпратено до Централния полицейски синдикат, евентуалното освобождаване на тези хиляди пенсионери ще доведе до много вакантни позиции, а и ще провокира големи разходи. Причината - по закон всеки от освободените служители с 20 години стаж, трябва да получи 20 заплати обезщетение.

Законовата поправка, която отваря този огромен проблем, е приета още през 2015 г., когато се въвежда едновременно ранно пенсиониране на служителите на МВР, навършили 54 години и 2 месеца, но и забрана те да бъдат освобождавани, докато не навършат 60 години, пише "Свободна Европа".

Резултатът е, че броят на пенсионерите в системата, които продължават да работят, расте всяка година. Според данни, актуални към ноември 2025 г., в момента в министерството работят 6658 пенсионери, включително 4779 полицаи и пожарникари.

Наглост до безкрай

Според експерти всичко това пречи на кариерното израстване на по-младите служители, тъй като повечето пенсионери в МВР са на началнически позиции заради големия си стаж. Освен това те получават големи заплати и бонуси, които с всяка година увеличават все повече размера на обезщетението от 20 заплати, което ще им бъде изплатено, когато най-накрая напуснат.

Бившият вътрешен министър Веселин Вучков от години призовава за решаването на този проблем. През последното десетилетие начело на МВР се смениха общо десетима министри, но нито един от тях не предприе действия по тази тема. Вучков нееднократно предупреждава, че докато този проблем не бъде решен, той ще става все по-голям, защото общата сума, необходима за освобождаване на пенсионерите, непрекъснато ще се увеличава.

От официалната позиция на настоящото ръководство на МВР става ясно, че то се намира в своеобразен порочен кърг - финансовите измерения на проблема ще продължат да се увеличават, защото решаването му би отнело твърде много средства. "Прекратяване на правоотношенията на служителите със статут по Закона за МВР, упражнили правото си на пенсия, ще генерира огромен финансов недостиг, предвид всички обезщетения, които следва да им бъдат изплатени", пише заместникът на вътрешния министър Даниел Митов, цитиран от изданието.

На този фон бюджетът за МВР расте всяка година, като над 90% от него традиционно се харчат само за заплати и осигуровки на служителите. По закон държавата плаща осигуровки в размер на 74% от заплатата на всеки полицай и пожарникар. В проектобюджета за 2026 г. управляващите предлагат издръжката на вътрешното министерство да надхвърли 4,6 млрд. лв. В началото на тази година заплатите в системата бяха увеличени с 50%, а след 1 януари се предвижда ново увеличение с още 12%.

