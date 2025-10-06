"Ще помете фасадните конструкции на Пеевски": Близък до президентството не отрече, че Радев прави партия

Войната в Украйна:

Иван Демерджиев на практика не отрече, че президентът Румен Радев прави партия. Това стана ясно от на Демерджиев в сутрешния блок на бТВ. Знаем, че Демерджиев е близък до президентството, тъй като беше  министър на правосъдието, а после и на вътрешните работи в службните кабинети на президента Радев, като в разговора в сутрешния блок самият той заяви, че често посещава президентството. 

Въпросът за президентска партия дойде във връзка с твърденията на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, че в президентството се пише устав на партията на Радев, събират се се бивши областни управители и военни.

"Със сигурност не прави партия в президенството и със сигурност това, което твърди Делян Пеевски не се случва. Често посещавам президенството и щях да знам", каза Демерджиев. 

Потенциалът на президентската партия

Демерджиев обаче смята, че сянката на президента е толкова голяма, че те вместо да се концентрират в нещо голямо, се вторачват в нея. 

"Ако и когато президентът направи партия, за мен е сигурно и ясно, че тази партия ще помете тези фасадни конструкции на Пеевски, които сега се сглобяват и управляват държавата. Разбирам страха на тези хора, но те трябва да се концентрират да получат по-голямо обществено доверие", добави още Демерджиев. 

Другият гост в студиото в лицето на Антон Станков посочи, че всичко случващо се в държавта предпоставят нов политически проект. ОЩЕ: "Румене, излез": Пеевски твърди, че Радев пише устав и събира хора в президентството за партията си

