"Ще помете фасадните конструкции на Пеевски": Близък до президентството не отрече, че Радев прави партия

Иван Демерджиев на практика не отрече, че президентът Румен Радев прави партия. Това стана ясно от на Демерджиев в сутрешния блок на бТВ. Знаем, че Демерджиев е близък до президентството, тъй като беше министър на правосъдието, а после и на вътрешните работи в службните кабинети на президента Радев, като в разговора в сутрешния блок самият той заяви, че често посещава президентството.

Въпросът за президентска партия дойде във връзка с твърденията на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, че в президентството се пише устав на партията на Радев, събират се се бивши областни управители и военни.

"Със сигурност не прави партия в президенството и със сигурност това, което твърди Делян Пеевски не се случва. Често посещавам президенството и щях да знам", каза Демерджиев.

Потенциалът на президентската партия

Демерджиев обаче смята, че сянката на президента е толкова голяма, че те вместо да се концентрират в нещо голямо, се вторачват в нея.

"Ако и когато президентът направи партия, за мен е сигурно и ясно, че тази партия ще помете тези фасадни конструкции на Пеевски, които сега се сглобяват и управляват държавата. Разбирам страха на тези хора, но те трябва да се концентрират да получат по-голямо обществено доверие", добави още Демерджиев.

