Тотото на концесия, не печели достатъчно: С кой ще печели повече?

Държавата иска да даде Българския спортен тотализатор на концесия. Това става ясно от предложени промени в преходните и заключителни разпоредби между първото и второто четене на Закона за държавния бюджет. Вносителите искат създаване на 2 нови точки относно Закона за хазарта.

Предложението е внесено от Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС, Драгомир Стойнев, БСП и Йордан Цонев от ДПС-Ново начало до председателя на Комисията по бюджет и финанси и до председателя на НС. Законът за държавния бюджет ще бъде разгледан на второ четене в пленарна зала този четвъртък.

Тотото не печели достатъчно

Вносителите мотивират предложенията си с това, че тотото не е водещ хазартен оператор. Това сочи специално изготвен анализ на пазара на хазартни игри и постъпленията от внесени данъци и държавни такси.

"Въпреки монополното си положение, постъпленията в хазната са значително по-малко в сравнение с постъпленията, които реализираха частните хазартни оператори преди промените в закона през 2020 г.", пишат още вносителите, цитирани от БГНЕС.

По план за концесията на Българския спортен тотализатор трябва да отговаря министърът на младежта и спорта. Той ще следи за контрола и изпълнението ѝ.

Actualno.com се свърза с пресслужбата на спортното министерство - засега няма коментар дали инициативата на Ангелов и Цонев е съгласувана с министерството. Що се отнася до отговорността на министерството да наблюдава концесията, очаква се официална позиция.

Кой може да вземе концесията

Според вносителите концесията да може да бъде възложена за период не по-малък от 15 години и само на местно юридическо лице или на чуждестранно юридическо лице с регистрирано място на стопанска дейност у нас.

Бъдещият концесионер ще има право да ползва всички пунктове за залози, системи, оборудване, ценни образци и интелектуална собственост на тотализатора, пише в договора.

10% от внесения корпоративен данък от концесионера ще отиват към бюджета на Министерство на младежта и спорта и ще се използват за физическа активност, спорт и за поддръжка и обновление на спортни обекти и съоръжения.

10% от тези 10% пък се предлага да отиват в Национален фонд "Култура". Законопроектът предвижда спортни клубове и федерации да получават 30% от концесионното възнаграждение.

Снимка: iStock

Реакциите - противоречиви

"Очаквам предложението за концесия на тотото да взриви политическата и обществена обстановка. Предложението за концесия прилича на опит за кражба – опит да се обере държавното казино, но главните герои няма да са Брад Пит и Джордж Клуни". Това заяви икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев пред bTV. Още: Няма нищо случайно в тотото: Васил Божков разтълкува сбърканата топка

По думите му Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) няма да спрат подобна сделка. Това, което трябва да се случи е в парламента, е да има някакъв разум, посочи Ганев.

Още: След скандала: Падат още "глави" в тотализатора

"Има нужда от концесии там, където няма пари за инвестиции. Ние даваме за концесия от там, откъдето има да се взима", изтъкна Петър Ганев.

Според икономиста проблемът е, че се изместват всички критики от бюджета с концесията за тотото. "Политиците са смели в реформите, които облагодетелстват политическата класа", добави Петър Ганев.

Впоследствие Петър Ганев коментира Бюджет 2026. Той не смята, че бюджетът на държавата по някакъв начин ще бъде променен: "Възможен е друг бюджет. Ние също представихме такъв, който включва няколко пера с концесия в посока инвестиции, а не концесия в посока на тотото".

Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа асоциация също коментира, че идеята тотото да се даде на частен играч и на концесия няма да е добра.

Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев също се изказа в профила си във Facebook - с напомняне, че майката на Делян Пеевски записа "златни години" в професионалната си кариера като ръководител на Държавния спортен тотализатор":

Още: След гафа: Министерство на спорта още не знае как излезе числото 41 в "5 от 35"