"Някои политици до вчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат - жалка работа": Радев за ГЕРБ

"България трябва да има ясна позиция в тази ситуация. Само че аз се сещам за един филм, в който един офицер се беше свил в окопа и треперейки непрекъснато си слагаше и махаше пагоните в зависимост от това дали врагът настъпва към неговия окоп, или отстъпва. И нашата работа такава. Някои политици до вчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат - жалка работа". Това каза държавният глава Румен Радев по повод анонсирания мирен план на САЩ и президента Доналд Тръмп за край на войната в Украйна, но и по повод мистериозното изчезване на украинския флаг от централата на ГЕРБ.

Припомняме, че в понеделник по време на официална среща между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов със Сяо Дзие - заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай, стана ясно, че действително знамето на Украйна, което винаги стои в пресцентъра на ГЕРБ от началото на войната през 2022 г. насам, изненадващо е изчезнало.

Срещата се е провела в централата на ГЕРБ, става видно от снимките, публикувани в профила на Борисов в социалните мрежи, а от партията обясниха, че това се е случило по изрично желание на китайската страна. "Ако не ви харесват принципите на ГЕРБ, те имат и други! Нещата там изглежда са по поръчка. Например така: идва китайска делегация в централата на ГЕРБ и хоп - украинското знаме изчезва от залата", написа по повода друг от опозиционните лидери - Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Още: Защо знамето на Украйна изчезна от централата на Борисов? (СНИМКИ)

А защо президентът Румен Радев каза още, че "коалиция "Магнитски" бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна", както и кои са хората с частни фалкони, които "ежеседмично летят до Дубай", четете ТУК.

