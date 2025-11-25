Спорт:

Невидимият холдинг “Орион” на Христо Ковачки: Въпроси до Желязков без отговор

Фондация “Антикорупционен фонд” (АКФ) изпрати официално запитване до министър-председателя Росен Желязков след поредната смяна на собствеността на ключови предприятия от енергийния сектор на България, съобщават от организацията. През юни и октомври тази година четири регистрирани във Великобритания дружества, притежаващи редица енергийни дружества, сред които ТЕЦ “Бобов дол”, ТЕЦ “Брикел” и топлофикациите в Бургас, Плевен и Русе, са сменили собствениците си.

Още през пролетта Фондация “Антикорупционен фонд” (АКФ) освети връзките между въпросните великобритански дружества и Христо Ковачки, показвайки за пръв път доказателства, че бизнесменът е техният краен собственик.

Над 150 фирми, регистрирани в България бяха идентифицирани като част от неформално обединение, наречено Енергиен холдинг Орион, като най-малко седемдесет от българските дружества имат собственици британски и кипърски дружества. Проверка в британския регистър показа общо 20 британски компании, притежаващи български дружества от холдинга на г-н Ковачки. Британските дружествата са регистрирани като спящи компании т. е. без дейност и без публикувани активи, с капитал 1 паунд.

“Оказва се, че регулаторните агенции и органите по национална сигурност у нас са допуснали кухи фирми да притежават енергийни предприятия, произвеждащи немалък процент от електричеството в България и предоставящи отоплителни услуги на учреждения и десетки хиляди семейства”, каза Лора Георгиева, правен експерт в АКФ.

“Така наречените спящи фирми крият истинският собственик на дружествата, така че да не може да му бъде търсена отговорност. Друг проблем е възможността за създаване на картелни структури, които пречат на свободната конкуренция, изкривяват пазара и — както показахме в разследването “Чичко Тревичко” - спестяват милиони от данъци и осигуровки.”

И докато липсва информация за това дали и как властите проверяват изнесените от АКФ данни за нарушения на фирмите на Ковачки, някой от тях вече са с нови собственици. Вписванията са извършени между 4-ти юли и 13-и октомври, а всички нови собственици са кипърски граждани — факти, които подкрепят заключенията от разследването на АКФ за координирани действия между дружествата.

Хронологията на вписванията

На 4 юли STOCKETT LIMITED, собственик на ТЕЦ “Бобов дол”, Консорциум Енергия МК, Мина “Чукурово” и ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ, притежавано и представлявано дотогава от Erlene May Rodriguez от Белиз вече се притежава и представлява от Antriana Christodoulou от Кипър.

На 8 юли BOVARD LTD, собственик на Топлофикация Бургас, притежавано и представлявано дотогава от Nancy Bennet вече се притежава и представлява от Styliana Tryfonos, отново от Кипър.

На 10 юли CATALAND LTD, собственик на Топлофикация Плевен, Топлофикация Русе, и Д КОНСЕЙ, притежавано и представлявано дотогава от Sarah Amy Grice вече се притежава и представлява от Fanos Kasapis, отново от Кипър.

На 11 юли BAKKAR LIMITED, собственикът на ТЕЦ “Брикел” в Гълъбово, притежавано и представлявано дотогава от Roy Dennis Tolfts вече се притежава и представлява от Michalis Fanouriou от Кипър.

На 13 октомври е сменен и собственикът и управител на DOWAN LIMITED, собственик на дружествата “Еко анализ” и “Карбон инвест”. Дружеството, притежавано и представлявано дотогава от Tamara Lilian Ibanez вече се притежава и представлява от Niki Sofokleous от Кипър.

И това не са първите данни за координирани действия между тези компании. Проверка на АКФ показва, че 8 от двадесетте фирми са регистрирани на 20-ти, 21-ви и 22-ри май 2014 г., една е регистрирана през септември 2014 г. Останалите 11 са регистрирани през 2015 г., в периода 30-ти април – 15-ти юли 2015 г., като от 11-те, 5 са регистрирани на 6 май, а 3 на 27 май. Откриват се интересни съвпадения в адресите и собствениците на тези компании. Например на адрес SW11 2JR за последното десетилетие са пребивавали 6 от общо 20-те компании, а на адрес WF1 5QW - 9 от тях.

Институционални реакции

На 6 юни тази година, по време на парламентарен контрол и в отговор на въпрос на народния представител Лена Бориславова, Росен Желязков обяви, че разследването на АКФ съдържа данни за възможна престъпна дейност, достатъчна за самосезиране на прокуратурата. В същото парламентарно заседание премиерът съобщи, че е възложил на министрите на финансите, енергетиката и на околната среда и водите да извършат проверки във връзка с изложените данни.

В края на миналата седмица АКФ изпрати официално запитване до Росен Желязков относно предприетите действия от ресорните министри и други публични органи.

“Обществото заслужава да знае цялата истина за сенчестия холдинг “Орион” и поради тази причина попитахме министър-председателя за резултатите от наредените проверки”, каза Бойко Станкушев, директор на АКФ. “Попитахме г-н Желязков дали е сезирал прокуратурата по случая или дали му е известно тя да се е самосезирала.”

