Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки (ВИДЕО)

10 декември 2025, 09:44 часа 693 прочитания 0 коментара
"След 1 януари ще говоря за оставки, тогава ще говоря за протести и за каквото и да било. Това е изключитено важна задача и искам да я довърша до края", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента на фона на протестите срещу бюджет 2026 г. и на фона на внесения вот на недоверие срещу кабинета. Той подчерта, че партньорите в кабинета ще бъдат консолидирани не на инат, а до влизане на страната в еврозоната. 

Припомняме, че след големия протест срещу бюджет 2026 на 1 декември 2025 г. - от ПП-ДБ инициираха вот на недовеие срещу кабинета на тема "провал в икономическата политика на правителството", под който се подписаха още от МЕЧ и АПС. В отговор на протестите правителството изтегли бюджета и го прекрои. 

В тази връзка Борисов заяви, че е чул притесненията за бюджет 2026 и сега е оправен, като според него вече е добър бюджет.

"Остават ни 20 метра до финала. Влизането на това правителство на ГЕРБ беше да влезем в еврозоната. По никтакъв начин няма да се съгласим да я компрометираме", подчерта още Борисов. 

Перфектната буря в Европа

Лидерът на ГЕРБ отбеляза, че Европа се намира в перфектна буря. 

"Има тежка конфронтация заради Украйна, толкова е тежка, че дори доктрината на САЩ, че конгресмени внасят предложения за излизане на Щатите от НАТО. Толкова сложна обстановка никога не е имало. В България партиите, които са от едно семейство в Европа, които управляват заедно, в България враждуват най-много", отбеляза той. ОЩЕ: "Пеевски и Борисов вече трябва да плащат, за да ги обичат“: Левон Хампарцумян за новия Бюджет 2026

Деница Китанова
