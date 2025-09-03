Илияна Йотова атакува управляващите за приоритетите им в ден №1 след лятната ваканция на парламента (ВИДЕО)

Вицепрезидентът Илияна Йотова отправи остри критики към правителството на ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН, както и към по-широкото парламентарно мнозинство, в което попада "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция по "Магнитски" Делян Пеевски. На 3 септември - ден, в който 51-вото Народно събрание поднови работата си след лятната ваканция - тя направи разграничение от приоритетите, обявени от управляващите. "Очевидно приоритетите, изтъкнати от мнозинството, се различават от приоритетите, които имаме ние, в президентската институция, и които считаме за важни", посочи Йотова.

Още: След ударните назначения в регулаторите: Депутатите със задача да бетонират още партийни кадри

Вицепрезидентът: Еврото не е приоритет, водната криза е

"За мен плавното преминаване към еврото не може да бъде никакъв приоритет, защото еврото е парична единица. То е инструмент за постигане на определени цели с определени политики. За тези цели и политики днес не чухме нито едно обещание, нито една прогноза и нито една визия как да се случи", заяви тя.

Още: За Киселова има проблем с правосъдието и борбата с корупцията, но "без да я делим на наша и ваша"

Снимка: БГНЕС

"На второ място, струва ми се, че когато има толкова остри проблеми пред хората – 300 000 човека в България са без вода – за разлика от правителството и от мнозинството, аз считам, че това е кризисна ситуация, макар че се опитаха да ни убедят в обратното", допълни вицепрезидентът.

Още: "Нека си протестират": ДПС-НН говори за напояване, пожари и болести по животните, но не и за антикорупция

"Когато видяхме колко много проблеми има с горските пожари и не можем да ги овладяваме бързо, когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите и всички ние имаме оправдани страхове как ще посрещнем есента и зимата, не може това да бъде приоритет на мнозинството и на правителството", посочи Йотова в критиката си пред медиите.

"Аз считам, че тези остри проблеми трябва да намерят в следващите месеци своите решения", каза още тя по темата.

Йотова коментира и случая с GPS сигнала на самолета, превозващ Урсула фон дер Лайен: Президентството поиска разследване на инцидента с Фон дер Лайен: Това е "удар върху образа на България" (ВИДЕО).

Вицепрезидентът днес участва днес в откриването на Втория организационно-методически семинар с лекторите по български език, литература и култура в университетите в чужбина. Той се проведе от 10:00 ч. във Великотърновския университет (ВТУ) "Св.св. Кирил и Методий" - в Корпус V, Институт "Конфуций" на ВТУ.