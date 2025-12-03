Правите ли това след празнична вечеря? Може да е по-опасно, отколкото си мислите

Споделянето на голямо количество, домашно приготвена храна около масата с любимите хора е част от това, което прави празничния сезон толкова специален. Празничните трапези са единственото време от годината, когато можете да хапнете някои от любимите си храни, като например ястията, които сте обичали като дете и които сега с удоволствие приготвяте за собствените си деца.

Ако сте сред засегнатите от сърдечно-съдови заболявания, може би подхождате към това, което готвите и ядете по време на празниците, по-внимателно, отколкото в миналото. Може би се стараете да използвате по-малко сол, разчитайки на други билки и подправки, за да придадете вкус на храната си. Или може би пропускате виното в полза на натурални напитки.

Въпреки че това, което ядете и пиете, със сигурност влияе върху здравето на сърцето, както и други навици, несвързани с храната (като например как прекарвате времето си след хранене), има един навик, който е особено често срещан след обилна празнична вечеря, и който според кардиолозите може да повлияе негативно на сърцето. Продължете да четете, за да разберете какво е това, защо е опасно и как да го избегнете.

Навикът след хранене, който може да навреди на сърцето ви

След празнично угощение е обичайно да се излезе директно от трапезарията, за да се легне на дивана, или да се отправим към леглото, в зависимост от това колко дълго е продължило храненето. Но кардиолозите казват, че и двата случая могат да повлияят негативно на сърдечно-съдовото здраве. Лягането след обилно хранене не е полезно за сърцето.

„Лягането след хранене може да предизвика сърдечни симптоми“, казва д-р Шрихари С. Найду, кардиолог и професор по медицина в Нюйоркския медицински колеж. Той обяснява, че това е така, защото кръвният поток след хранене се пренасочва към стомашно-чревния тракт. Това означава, че има по-малък кръвен поток в останалата част на тялото.

„По-малкото кръвоснабдяване на останалата част от тялото води до ниско кръвно налягане и сърцето реагира с ускоряване на сърдечната честота. Ето защо хората могат да изпитват палпитации след хранене. В допълнение към палпитациите, те могат да се чувстват и замаяни“, казва д-р Найду.

Д-р Леонард Пианко, кардиолог обяснява, че комбинирането на обилно хранене с лягане може временно да понижи кръвното налягане и да причини палпитации.

Според д-р Кишан Парих, кардиолог, друга причина, поради която не е добра идея да си лягате след обилно хранене, е, че това може да повиши нивата на глюкозата. Това е вредно за здравето на сърцето, защото скоковете в кръвната захар увреждат кръвоносните съдове и увеличават възпалението и оксидативния стрес, като всичко това повишава риска от високо кръвно налягане.

Ако си легнете директно след обилно хранене, това може да причини киселинен рефлукс. Въпреки че самият киселинен рефлукс не оказва негативно влияние върху здравето на сърцето, и тримата кардиолози казват, че той може да попречи на съня – а това е лошо за сърцето ви.

Какво да правим вместо това

„Като цяло, по-обилните хранения причиняват повече сърдечни симптоми в резултат на това, че по-голям приток на кръв се насочва към червата и се отдалечава от останалата част на тялото“, казва д-р Найду. Поради това той препоръчва да се ядат по-малки хранения по-често, вместо да се преяжда на вечеря.

За да се избегнат палпитации, д-р Пианко препоръчва да се сведат до минимум храните с високо съдържание на захар, натрий или въглехидрати. Той казва, че някои хора изпитват палпитации след консумация на алкохол или храни с високо съдържание на мононатриев глутамат.

Ако редовно страдате от киселинен рефлукс, д-р Найду препоръчва да се сведат до минимум храненията с високо съдържание на наситени мазнини. „При киселинен рефлукс, прекомерните мазнини в диетата намаляват времето за преминаване на храната през стомашно-чревния тракт. Ето защо мазните храни често са свързани с рефлукс.“

Вместо да се отправяте към дивана или директно към леглото след хранене, и тримата кардиолози препоръчват кратка разходка. Д-р Пианко обяснява, че това е чудесен начин за предотвратяване на скокове в кръвната захар. Освен това помага за храносмилането.

Като цяло, д-р Пианко казва, че е препоръчително да се яде два до три часа преди лягане. Това дава време на храносмилателната система да смели храната, което ще намали риска от киселинен рефлукс и сърцебиене.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

