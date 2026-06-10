Имало ли е нота от Украйна за Невзоров по негово време? Георг Георгиев даде отговор (ВИДЕО)

Бившият министър на външните работи и народен представител от ГЕРБ Георг Георгиев отговори дали по негово време е имало нота в Министерство на външните работи за украинския гражданин Олег Невзоров, свързан с незаконното строителство в "Баба Алино" край Варна. Георгиев обясни, че няма информаци яза нота за Невзоров по негово време във външно министерство. "Външно министерство е контактна точка на близо 100 международни мисии, няма как да се знае за всяка една такава, ако тя не е била докладвана", заяви още бившият министър на външните работи.

Откъде информацията за нота?

Информацията за нота от украинския посланик първо дойде от вътрешния министър Иван Демерджиев. "Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне. Проверете в МВнР. Доколкото знам е подадена е нота, има някакви документи там. Трябва внимателно да се анализират тези действия". Така министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев миналия петък отговори дали има замесени дипломати около казуса с Олег Невзоров и незаконното строителство във Варна.

По-късно от външно министерсто потвърдиха пред "Дневник" за такава нота, но от съобщението стана ясно, че тя е била изпратена по компетентност към ДАНС. ОЩЕ: Около Олег Невзоров: Демерджиев говори за действия, извършени от украинския посланик