Искат закриване на КПК: Симпатизанти на Пеевски излязоха на протест

06 октомври 2025, 09:09 часа 441 прочитания 0 коментара
Симпатизанти на "ДПС - Ново начало" на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски протестират пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК) с искане тя да бъде закрита. Протестът им не е случаен, тъй като там се очакват представители на ПП-ДБ да дават показания пред комисията. Един от протестиращите заяви в сутрешния блок на бТВ, че тази комисия се използва като бухалка, каквито са именно обвиненията на опозицията към антикорупционния орган и прокуратурата, като от ПП-ДБ твърдят, че те са бухалка на Пеевски. 

"Желаем КПК да бъде закрита, за да може театърът, който разиграват от ПП-ДБ да спре. Занимават цялата държава с техните шарлатании", каза друг от протестиращите в ефира на "Тази сутрин".

Искането за закриване на КПК

Припомняме, че в края на юли Делян Пеевски внесе искане за закриване на антикорупционната комисия. Предложението обаче все още не е влязло в дневния ред на Народното събрание.

Припомняме също, че през лятото Пеевски показа пред медиите снимка, на която се виждаха тогавашният съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и настоящия председател на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, след което самият Петков обясни, че го е срещнал, докато се движи по тротоара. ОЩЕ: "Движех се по тротоара и бях спрян": Кирил Петков с обяснение за снимката си с Антон Славчев (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
