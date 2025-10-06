Над 250 дрона: Украинският отговор на руския терор срещу енергийни обекти

Тази нощ руската противовъздушна отбрана (ПВО) е свалила цели 251 дрона, които от руска страна се определят като украински. Става въпрос за далекобойни безпилотни летателни апарати, а не са FPV дронове. Числото е впечатляващо, като е второто най-голямо в пълномащабната война между Русия и Украйна досега, която продължава над 3,5 години и беше подпалена от руския диктатор Владимир Путин на 24 февруари, 2022 година. Предишният случай беше при атака, която включваше в голяма степен и Московска област.

За първите щрихи на картината на атаката и какви са последствията можете да се осведомите в този материал: Украйна удари ТЕЦ и енергийна инфраструктура в Русия, подпали петролна база в Крим (ВИДЕО)

Къде са свалени най-много дронове според руските данни - цели 62 са били свалени над акваторията на Черно море, 40 - над Крим, още 5 - на акваторията на Азовско море. Показателно е, че във Феодосия има огромен пожар, явно в местната петролна база:

Footage of a Ukrainian attack drone slamming into the Feodosia fuel depot in Russian-occupied Crimea tonight, causing a massive explosion. pic.twitter.com/FZg2hTwjka — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 5, 2025

Други места, където е имало огромни количества дронове - 34 свалени дрона над Курска област, 30 над Белгородска област, където пак беше спрян масово токът, 20 над област Нижни Новгород, 17 над Воронежка област, 11 над Краснодарския край, по 8 над Брянска (там беше поразена ТЕЦ, в Клинци) и Тулска област, 4 над Рязанска област, по 2 над Владимирска, Ивановска, Калужка, Тамбовска и Орловска област, по 1 над Липецка и Московска област. Данните може да бъдат намерени в официалния канал в Телеграм на руското военно министерство.

Ukrainian forces just successfully hit a second Russian power plant tonight.



Seen here, the Russian Klintsy TPP in Belgorod Oblast burns after a Ukrainian rocket attack. pic.twitter.com/F1eJsYk42d — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 5, 2025

