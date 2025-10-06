Украйна удари ТЕЦ и енергийна инфраструктура в Русия, подпали петролна база в Крим (ВИДЕО)

След като през почивните дни въздушните атаки в подпалената от руския диктатор Владимир Путин война в Украйна бяха много интензивни, и през тъмните часове на тази нощ не се размина без удари, но те бяха по-малко мащабни спрямо видяното на 4-ти и 5-ти октомври. Водещата роля този път пое Украйна.

Отново под прицел се оказа Феодосия – там има пожар в района на петролна база. В Телеграм се споделят видеокадри и снимки от случилото се. По традиция, местните власти, назначени от руснаците, мълчат – губернаторът на Крим Сергей Аксьонов не е публикувал нищо в официалния си канал в Телеграм от почти денонощие.

Има данни и видеокадри, показващи, че атака е имало и срещу руската военновъздушна база и летище в Саки:

Поредна атака има и в руското черноморско пристанище Туапсе – видеокадри в Телеграм показват стрелба от страна на руската ПВО. И отново, информацията е оскъдна – губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев също до този момент не е коментирал нищо в официалния си канал в Телеграм.

Същото е положението и във Воронеж. Местният губернатор Александър Гусев обаче предоставя информация – според 4 негови съобщения в Телеграм е имало масирана атака с дронове срещу Воронеж и Борисоглебск, където има руско военно летище. По думите на Гусев са свалени 10 дрона, няма щети и пострадали хора:

В Нижни Новгород, град Дзержинск, нощта се оказа шумна – но губернаторът на областта Глеб Никитин засега не е коментирал официално да има щети и пострадали хора:

Снощи е имало атака с дронове и в руската Брянска област – в Клинци. Видеокадри и снимки показват, че цел на атаката е била местната ТЕЦ – и че тя е била поразена. Че е имало атака потвърждава и губернаторът на областта Александър Богомаз в официалния си канал в Телеграм. Той съобщава единствено за опасност от стрелба с ракети, но не споменава нищо за щети и пострадали:

По-рано, в Белгород се случи нещо подобно – нова атака с дронове в рамките на 48 часа срещу енергийна инфраструктура на областта. Според местното издание "Пепел" е била ударена ел. подстанция "Луч". Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков потвърди, че има щети по енергийна инфраструктура и че болницата в Белгород работи с ток от резервно захранване. След полунощ, отново според съобщение на Гладков, е имало украински въздушни удари в Белгородска област – пак в Белгород, както и в Грайворон

Руска въздушна атака

Тази нощ вторият по големина град в Украйна Харков е бил основна цел на руската въздушна кампания. Според кмета на града Игор Терехов, Русия е изстреляла поне 15 дрона клас "Шахед". Той съобщава за щети по частни сгради. Военновременният ръководител на града Олег Синегубов уточни, че има четирима ранени, един от които е потърсил медицинска помощ.

