Разломът в съдебната власт: Бивш министър вижда решението в предсрочни парламентарни избори

"Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало никога. На преден план излизат не толкова юридическите, колкото политическите въпроси", обобщи ситуацията в съдебната система бившият министър на правосъдието Антон Станков в сутрешния блок на бТВ. Припомняме, че миналата седмица Върховният касационен съд (ВКС) официално отказа да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България, докато според прокуратурата решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС.

Призив за предсрочни избори

Според Иван Демерджиев, който беше министър на правосъдието в един от служебните кабинети на Радев, кризата се задълбочава ден след ден и това не касае главния прокурор, а ВАС, членовете на ВСС с отдавна изтекли мандати. Ето защо според него решението е в парламентарни избори и ново мнозинство.

Станков обаче го репликира, че няма нов играч, който да даде алтернатива. Той също е на мнение, че проблемът е в парламента.

Коренът на проблема

"Коренът на проблема е в Народното събрание и неговата незаводоволителна правна, нормативна дейност. Щом една такава правна норма позволява такова тълкуване, че до степен съдебната власт да се разцепи, означава лошо законодателство. Щом не може или парламентът да си промени правилата за ВСС, или пък да измбере ВСС нов, това е проблем на парламента", коментира Станков.

"Турски поток" и санкциите по "Магнитски"

Двамата гости коментираха и информацията дали Бойко Борисов е предлагал на САЩ продажбата на "Турски поток" срещу сваляне на санкции по "Магнитски".

"Как ще предложиш стратегически за България проекти в замяна на изключване от списъка", възмути се Демерджиев.

"Как ще предложиш стратегически за България проекти в замяна на изключване от списъка", възмути се Демерджиев.

"Все пак говорим за разговор със сина на американския президент, а не американския президент. Не ми стои много сериозно това, което са писали, нищо, че е в такъв авторитетен източник", каза другият гост Антон Станков. Той обърна внимание, че Великобритания също е наложила санкции и попита останалия дял от "Турски поток" за нея ли ще отиде.