Куба "е най-големият участник в чуждестранните войски в руската армия след Северна Корея", се казва в доклад на САЩ – приблизително от 1000 до 5000 кубинци участват във войната срещу Украйна. Поради тази причина администрацията на американския президент Доналд Тръмп започна дипломатическа кампания, за да убеди съюзниците си да не подкрепят годишната резолюция на ООН, призоваваща за отмяна на ембаргото срещу Куба.

Именно с аргумента, че Хавана активно подкрепя руската инвазия в Украйна, като изпраща свои граждани да се бият на руска страна, САЩ са поискали от своите дипломати да работят за намаляване на броя на гласовете в подкрепа на резолюцията - дори ако не могат да блокират напълно приемането й.

В дипломатическа телеграма на Държавния департамент на САЩ, изпратена до американските посолства на 2 октомври, се посочва: "Отрицателните гласове са приоритет, но въздържането от гласуване или негласуването също е полезно", съобщи Ройтерс.

Миналата година 187 страни приеха резолюцията, като само Съединените щати и Израел се противопоставиха, а Молдова се въздържа. Вашингтон смята, че документът "погрешно" обвинява американските санкции за икономическата криза в Куба, докато причината за нея се крие в "корупцията и некомпетентността" на кубинските власти.

Тръмп върна Куба в списъка на страните, спонсориращи тероризма