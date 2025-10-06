Майкъла скастри ЦСКА и Кошмара: Когато имаш добър футболист, не можеш да изпуснеш такъв гол!

Бившият защитник на ЦСКА Георги Илиев скастри „червените“ след нулевото равенство с Лудогорец в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Трикратният шампион на България с „армейците“ разкритикува и централния нападател в състава на Христо Янев – Леандро Годой, за пропуска му в продълженията. Както е известно, Кошмарът можеше да донесе трите точки на домакините, но ударът му с глава от близко разстояние не намери очертанията на вратата на разградчани.

Георги Илиев не спести критиките си към ЦСКА

Георги Илиев сподели, че Лудогорец не се е напрегнал много и затова се е получил равностоен мач. Бившият бранител на ЦСКА бе категоричен, че тимът на Христо Янев е изиграл доста по-добър двубой от тези до момента и допълни, че се надява „червените“ да продължат да се представят във възходяща линия. Майкъла също така заяви, че в ЦСКА всичко друго освен победата е равносилно на загуба.

"Лудогорец не се напрегна много"

„Равностоен мач. Все пак Лудогорец не се напрегна много. Гол им отмениха за засада – разликата беше два сантиметра. ЦСКА игра по-добре от мачовете досега и се надявам да продължат да играят все по-добре. Ако имаш самочувствие и знаеш, че си в ЦСКА, освен победата всичко друго е загуба. Това говори за нивото на футболистите – когато имаш добър футболист, не можеш да изпуснеш такъв гол. Лудогорец бие отборите с едно такова положение“, заяви Георги Илиев.

