След втория потоп: Кметът на Царево обвини Асен Василев (ВИДЕО)

Кметът на Царево Марин Киров публикува гневен пост, като отговор на думите на Асен Василев, според когото са били отпуснати 43 млн. лв. за почистването на коритата на реките. Според Киров думите на Василев са лъжа, на която "трябва да се отговори: На такава лъжа, трябва да се отговори: бяха отпуснати целеви средства за възстановяване на мостове (три в града, три по пътя за Лозенец) и язовирни стени, но не и средствата които бяха поискани за почистване и корекция на коритото на река Черна, Нестинарка, дерето в Ахтопол, Лозенец, Арапя и други."

"Нестабилни личности"

"Лицето с "неофициалния кеш за избори" от записите, които всички чухме и с публични данни за измамени от него инвеститори, по-известен като най-неуспешния финансов министър и узурпатор (бел.ред. Асен Василев) на партията на промяната, коментирал днес, че са отпуснали 43 милиона на община Царево през 2023-та за почистване на реки и дерета и да се „изгради моста“.", коментира още Марин Киров и допълва "призоваваме тези нестабилни личности, да не се оплитат в лъжлив ПР срещу община Царево, защото дори ние на местно ниво сме по-подготвени експертно от цялата им върхушка и партийна клика."

Всичко е възстановено

По думите му "всички мостови съоръжения и язовирните стени, възстановени след бедствието от 2023 г. издържаха и са конструктивно здрави, въпреки по-голямото количество вода. Да, има разрушени тротоари, асфалт, парапети около тях при невиждана водна стихия. Но основните съоръжения са здрави, заявява Киров.

Похвала за Борисов

"Причината да бъдат отпуснати 43 млн. лв. на община Царево беше партийната подкрепа от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и личната ангажираност с района на министър Калин Стоянов, който е родом от тук. Причината да не бъдат изплатени всички други средства, нужни за корекция на дерета и реки, за почистване, за възстановяване на инфраструктура, включително над 1 млн. лв., задължения поети от Общината в първите месеци след бедствието, когато нямаше помощ от държавата е политическата нестабилност и хаоса, в които ни тласнаха този лабилен човек и обкръжението му", пише още кметът на Царево.

