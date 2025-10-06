Роберт Фицо: Конфликтът в Украйна не е нашата война

Словашкият премиер Роберт Фицо отново отправи критики към подхода на Европейския съюз към Русия. Той каза, че иска не да види Москва сразена, а да предотврати нова голяма война в Европа. "Войната в Украйна не е нашата война", заяви словашкият премиер пред обществената телевизия STVR. Интервюто бе излъчено вчера по повод годишнината от битката при прохода Дукла между нацистка Германия и Съветския съюз през 1944 г., която бележи началото на освобождението на Словакия от нацистко управление, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Битката е най-голямото и най-кървавото сражение на територията на днешна Словакия през Втората световна война.

"Премахването на паметници на съветски войници е грешка, предвид ролята им в освобождаването на Словакия", каза Фицо.

Той заяви и че на срещите на върха на ЕС "се обсъжда как да бъде победена Русия". "Не знам дали тези хора са наясно какво наистина означава война. Може би някой трябва да напомни на обществеността за ужасните страдания, които войната причини по онова време", каза словашкият премиер.

Фицо обеща, че Словакия няма да бъде въвлечена в никаква "военна авантюра", докато той е министър-председател.

