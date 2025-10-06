Червен код за обилни валежи по Черноморието (КАРТА)

Червен код за значителни валежи е обявен за вторник (7 октомври) за областите Варна, Бургас и Добрич, както и за части от Хасково, Ямбол и Силистра. За утре са обявени и оранжев и жълт код за интензивни валежи. Оранжев код е обявен за част от областите Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Смолян, Хасково, Бургас, Варна и Силистра, както и за целите Кърджали, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен.

Жълт код е обявен за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София-област, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Сливен и Пловдив.

В Югозападна България няма опасност от интензивни валежи.

За днес е в сила оранжев код за валежи в цяла Южна и Югоизточна България, като се очаква да паднат около, а на места - и над 100 литра на квадратен метър.

В Западна, Централна Северна и Североизточна България в сила е предупреждение от първа степен - жълт код.