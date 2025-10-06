Войната в Украйна:

06 октомври 2025, 10:54 часа
И Фридрих Мерц е за забрана на телефоните в началните училища

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази подкрепата си за забраната на мобилните телефони в началните училища, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

В интервю за обществената телевизия ARD Мерц каза, че е съгласен с идеята, когато беше попитан за нея.

Канцлерът добави обаче, че ограничаването на достъпа до социалните медии до 16-годишна възраст ще бъде много по-трудно за прилагане. Той заяви, че проявява разбиране към страните, които вече са въвели такива правила.

„Децата трябва да се научат да четат, пишат и смятат, а не да си играят с мобилните телефони“, каза Мерц. 

Скорошно проучване на германския институт Ifo установи, че 85% от германските възрастни са „за“ ограничаване на достъпа до социалните медии за лица на възраст до 16 години.

БТА припомня, че в България също се обмисля въвеждане на забрана за използване на мобилни телефони в училище.

Спасиана Кирилова
