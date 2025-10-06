Войната в Украйна:

Докато младежите на Пеевски протестират: Асен Василев, Петков и Бориславова дават показания в КПК

Абсурдна теза. Този коментар направи бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков относно протеста на младежите от "ДПС - Ново начало" на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Те настояват тя да бъде закрита, тъй като била бухалка в ръцете на ПП-ДБ.

ОЩЕ: Искат закриване на КПК: Симпатизанти на Пеевски излязоха на протест

В същото време на място отидоха председателя на ПП Асен Василев, Лена Бориславова и Кирил Петков, за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена.

"Миналата седмица аз, Асен Василев и Кирил Петков подадохме искания да бъдем разпитани по дела, в които зам.-кметове, включително и кмета на Варна Благомир Коцев, са в ареста. КПК не изпълнява указанията на прокуратурата и не ни разпитва, защото не желае да научи истината. Не желае да събере доказателства, че тези хора са невинни. Прокуратурата и КПК искат тези хора да лежат в ареста, за да могат да смазват опозицията в лицето на ПП. И сега единствените хора, които са предварително уведомени, че ние искаме да бъдем разпитани, са забележете ДПС – младежи. Жал ми е, че подкрепят такъв режим, какъвто Пеевски се опитва да установи в държавата – диктатура с главно "Д", коментира Лена Бориславова.

Виолета Иванова
