Половин година Теменужка Петкова не отговаря на въпрос за Пеевски и "Магнитски"

Шест месеца Теменужка Петкова, финансов министър в правителството на Росен Желязков, не отговаря на въпрос на депутата от ПП-ДБ и едно от лицата на "Да, България" Божидар Божанов, касаещ лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски и санкциите по глобалния американски закон "Магнитски". Въпросът е писмен - той е депозиран в деловодството на Народното събрание на 17 април, 2025 година.

Интересът е насочен към това дали от българска страна има официално опити за сваляне на санкции и то не само срещу Пеевски. Питането на Божанов е следното: "Моля да ме информирате дали Министерството на финансите е изпращало официално запитване във връзка със санкционираните лица по закона "Магнитски" - конкретно Делян Пеевски и Владислав Горанов. Ако да, какво е съдържанието на запитването."

Съгласно правилника за работа на парламента, срокът за писмен отговор е 10 дни. А разследващият сайт Bird.bg твърди, че Петкова не е отговорила на общо поне 33 въпроса на депутати.