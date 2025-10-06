Войната в Украйна:

Половин година Теменужка Петкова не отговаря на въпрос за Пеевски и "Магнитски"

06 октомври 2025, 07:45 часа 132 прочитания 0 коментара
Половин година Теменужка Петкова не отговаря на въпрос за Пеевски и "Магнитски"

Шест месеца Теменужка Петкова, финансов министър в правителството на Росен Желязков, не отговаря на въпрос на депутата от ПП-ДБ и едно от лицата на "Да, България" Божидар Божанов, касаещ лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски и санкциите по глобалния американски закон "Магнитски". Въпросът е писмен - той е депозиран в деловодството на Народното събрание на 17 април, 2025 година.

Още: Предлагал ли е Бойко Борисов на САЩ продажбата на Турски поток срещу сваляне на санкции по Магнитски?

Интересът е насочен към това дали от българска страна има официално опити за сваляне на санкции и то не само срещу Пеевски. Питането на Божанов е следното: "Моля да ме информирате дали Министерството на финансите е изпращало официално запитване във връзка със санкционираните лица по закона "Магнитски" - конкретно Делян Пеевски и Владислав Горанов. Ако да, какво е съдържанието на запитването." 

Съгласно правилника за работа на парламента, срокът за писмен отговор е 10 дни. А разследващият сайт Bird.bg твърди, че Петкова не е отговорила на общо поне 33 въпроса на депутати.

Ивайло Ачев
