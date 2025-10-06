Христо Янев задраска протеже на Душан Керкез

Треньорът на ЦСКА Христо Янев е задраскал едно от протежетата на своя предшественик Душан Керкез. Става въпрос за 26-годишния флангови футболист на „армейците“ Мохамед Брахими. Това съобщиха колегите от „Гонг“. Според информациите фактът, че крилото не е бил включен в групата за дербито с Лудогорец говори красноречиво, че младият специалист няма никакво намерение да разчита на 26-годишния французин с алжирски корени.

Мохамед Брахими не оправда доверието в ЦСКА

Мохамед Брахими пристигна в ЦСКА в края на август. Той акостира при „червените“ като свободен агент, след като договорът му с руския Факел Воронеж изтече и не бе подновен. Привличането на крилото пък стана по изричното настояване на тогавашния треньор на „армейците“ Душан Керкез. Момо Брахими обаче така и не успя да покаже, че има място в състава на българския гранд като доста често разочарова с представянето си.

Крилото тотално разочарова срещу Локомотив София

До момента Брахими има 5 мача за ЦСКА на сметката си, в които се е отличил с един гол. Той се разписа във вратата на Септември София при единствената победа на „армейците“ от началото на сезона. В миналия кръг крилото тотално разочарова с представянето си срещу Локомотив София и бе пратен от Христо Янев в дубъла. Очаква се младият специалист да не гласува повече доверие на фланговия играч, който е обвързан с „червените“ до края на настоящата кампания.

