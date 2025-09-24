Войната в Украйна:

Мартин Димитров: Или мерки веднага, или утре се повишават данъците (ВИДЕО)

Или мерки веднага, или утре се повишават данъците. Това каза депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Мартин Димитров пред медиите в парламента след препоръките на Меджународния валутен фонд (МВФ) за България. Според него вчера МВФ е потвърдило опасенията им, че бюджетът е пробит, а дефицитът изпуснат. Според тях сегашното управление бута Бъгария към по-високи данъци, което ще намали потенциала за развитие и ще убие инерцията, която има страната ни.

Опасен ляв завой

"Това правителство на "Новото левичарско начало" направи опасен ляв завой, който застрашава повишаване на данъците в България. Видяхте, че властта веднага се съгласи да повишава осигуровките и звучи сякаш ще ги вдигат още от догодина, което ще бъде много лоша новина и спирачка в развитието на България", смята Мартин Димитров.

Той обърна внимание, че по думите му сегашната левичарска власт нарушава 25- годишен консенсус, свързан с взимане на мерки при проблеми с дефицита. 

"Сега мерки няма - напротив те наливат бензин в огъня, давайки тези 5.5 млрд. лв. през държавни фирми, т.е. през БЕХ и банката за развитие, което увеличава проблема и в един момент ще го направи неконтролируем", добави Димитров. ОЩЕ: Ще промени ли България данъчната си политика? Финансовият министър отговори на препоръките

 

Десният разум

Мартин Димитров заяви, че сега трябва да се вземат мерки и неслучайно с колегите му са предложили над 20 идеи за икономичност, ефективност, ефикасност на разходите.

"Намираме се в критичен момент и ще бъдем десния разум", каза Мартин Димитров и даде пример с Румъния и гръцкия сценарий преди години. 

По отношение на еврозоната, Димитров отбеляза, че ПП-ДБ са за еврото. 

"Добре, че бяхме ние за да може България да стане член от 1 януари 2026 година. Еврото няма нищо общо с тази тема, проблемът е българското левичарско правителство", добави още Димитров. ОЩЕ: Риск от финансови дисбаланси: МВФ препоръча отмяна на плоския данък

