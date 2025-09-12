Ивелин Михайлов постави диагноза на правителството

Лидерът на най-малката партия в 51-ото Народно събрание Ивелин Михайлов изглежда е поставил диагноза на правителството на Росен Желязков, като според него то действа шизофренично. Думите му дойдоха пред медиите в контекста на предстоящия пети вот на недоверие. От изявлението му стана ясно още, че "Величие" ще подкрепи на 100% вота на недоверие срещу кабинета.

"Действието е шизофренично, не може от Министерство на енергетиката да кажат, че искат нулев въглероден отпечатък, в същия момент да имаме 60 хил. сметища и да сме метанов Чернобил или две министерства в един и същи Министерски съвет да лъжат хората – в единия случай искат да си прокарат ветрогенераторите и соларните паркове, в другия случай замърсяват природата", каза още Михайлов.

ПП-ДБ внасят вота на недоверие

Междувременно стана ясно, че "Продължаваме промяната - Демократична България" вече имат подписите за внасяне на вот на недоверие срещу правителството.

Припомняме, че вотът на недоверие, иницииран от "Продължаваме промяната - Демократична България" е на тема срещу "завладяната държава", или за провала на правителството в сферата на правосъдието и вътрешния ред.

Подписи за вота са дали "Продължаваме промяната - Демократична България", АПС и МЕЧ, като това ще е петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков, което е на власт от 16 януари 2025 г. ОЩЕ: ОЩЕ: "Възраждане" се връщат в парламента за вота на недоверие: Ето как ще гласуват