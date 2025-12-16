Мицкоски: България да изпълни условията ни, да признае идентичност и македонско малцинство

Македония има 2 условия, които България трябва да изпълни преди преговорите за промяна на Конституцията. Първото е свързано с гаранции, че София няма да има повече претенции към Скопие, а второто - да признае македонско етническо малцинство.

Такава позиция защити премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски по въпроса за започването на преговори за членство в ЕС в интервю за Сител.

Условие за продължаване на преговорите с Македония е вписването на българите в Конституцията. То е повтаряно многокротно от всички официални лица, включително и от председателя на ЕК Урсула фон Дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща, както и от комисаря по разширяване Марта Кос.

Изявлението бе направено часове преди ключовото заседание на Съвета по "Общи въпроси" в Брюксел, в което ще участват министрите по европейските въпроси от държавите членки на Европейския съюз. Министрите ще обсъдят и финализират текста, който отразява официалната позиция на ЕС по отношение на реформите и напредъка, постигнат от страните, стремящи се към членство (включително Украйна, Молдова, Западните Балкани, Грузия и Турция). В текста на проектозаключението Европейския съвет призовава Северна Македония да изпълни своето задължение и да извърши конституционните промени, за да продължи процесът на преговори.

"България да признае вековната ни идентичност и език"

"От наша страна има 2 постоянни, непроменящи се неща. Не е честно и никой не трябва да очаква от това правителство да започне промени в Конституцията без да бъдат изпълнени тези две неща", коментира македонският премиер.

"Първо, трябва да имаме ясни гаранции от Европейския съвет, че нито един от тези, които са на тази маса, нямат нищо против вековната македонска идентичност, че македонският език ще бъде официален език и че вече няма да има двустрани въпроси, а процесът ще се ръководи от Копенхагенските критерии. Това трябва да се случи на всяка цена" заяви Мицкоски.

Признаване на "ОМО Илинден-Пирин"

Мицкоски за пореден път настоя за реципрочност - България да признае организации на етническо македонско малцинство. Нещо, което страната ни отказва да направи от години.

Най-вече става въпрос за Обединената македонска организация "Илинден" - Партия за икономическо развитие и интеграция на населението. Тя е обществена организация, която защитава правата, езика и националността на хора, самоопределящи се като македонско малцинство.

През 2000 година Конституционният съд обяви партията за противоконституционна, защото застрашава националната сигурност.

Заради поставянето на ОМО "Илинден-Пирин" извън закона, Европейският съд по правата на човека има решения срещу българската държава.

"Второто нещо е, ако ние изпълняваме всички капитулации и предателства на предишните политици, тогава източният съсед трябва да изпълни поне всичко онова, което е приел за защита на правата на човека, а това означава да позволи регистрацията на неправителствентите организации, например "ОМО Илинден-Пирин", съгласно издадените 14 присъди от съда в Страсбург", заяви Мицкоски.

"Това е най-малкото, което може да направи за да имаме доверие в този процес. Ние няма как да влезем в процес, в който няма известност, няма да има успешен край. Няма да стане. Ние не искаме милост", допълни той.

Според него "гражданите били разочаровани, защото са дали много за интеграцията - име, знаме, банкноти, няколко промени в Конституцията". "Всеки път, когато се изпълни едно условие, идва ново. Не мога повече да излагам държавата на нещо подобно", каза още той, цитиран от БГНЕС.

И допълни е "имало инициативи от влиятелни държави-членки на Европейския съюз и европейски политици за двустранни разговори между Скопие и София, но те са били неуспешни".