"Изборите приключиха, ние не": МВР има над 900 сигнала за купуване на гласове за ГЕРБ и ДПС (ВИДЕО)

19 април 2026, 21:47 часа 373 прочитания 0 коментара

Вътрешният министър Емил Дечев представи детайлна разбивка на сигналите за изборни престъпления в деня на вота, която за първи път очертава и в чия полза са били извършвани предполагаемите нарушения.

По данни на МВР общо 2974 сигнала за изборни нарушения са постъпили до институциите – близо три пъти повече спрямо парламентарния вот през октомври 2024 г., или ръст от над 200%. Част от тях обаче не посочват конкретна политическа сила.

При сигналите, в които има ясно упомената облагодетелствана партия, най-голям дял се пада на "ДПС – Ново начало" с 631 сигнала. Следва ГЕРБ с 318. Останалите формации са на по-ниски нива: 18 сигнала за "Възраждане", 16 за "Прогресивна България", 13 за БСП, 11 за ПП-ДБ, 7 за "Величие", 4 за ИТН и 2 за МЕЧ. Още: Край на изборния ден: Започна видеонаблюдението на броенето

Дечев подчерта, че извън тази разбивка има и множество сигнали за купуване на гласове и контролиран вот, при които не е уточнено в чия полза са извършвани нарушенията.

Паралелно с това МВР отчита и рязко увеличение на реалните разследвания. Образувани са 614 досъдебни производства – над пет пъти повече в сравнение с предходните избори. Над 400 души са задържани (при 72 през 2024 г.), а повече от 6700 са издадените предупредителни протоколи срещу потенциални нарушители.

"Ние ги тълкуваме като много по-голямо повишено доверие на българското общество спрямо новото ръководство на МВР. Всички тези хора са повярвали, че има смисъл да подадат сигнали за изборни престъпления", коментира вътрешният министър. Още: Бойко Борисов проговори след изборите

От прокуратурата също има движение по темата – 72 преписки за съпричастност на кандидати за народни представители към изборни нарушения са изпратени в Главна дирекция "Национална полиция".

"Изборният ден приключи, ние не"

Главният секретар на МВР Георги Кандев даде сигнал, че действията няма да спрат с края на изборния ден: "Изборният ден приключи, ние не. Оставаме на терен и утре, и вдругиден, така ще бъде и занапред."Още: Гюров: МВР следи 50 души с имунитет, които са готови да излязат да купуват гласове (ВИДЕО)

Данните идват на фона на силно поляризиран вот и убедителна преднина на "Прогресивна България" според екзитполовете, което допълнително изостря вниманието към честността на изборния процес и действията на институциите.

Ивайло Анев
Купуване на гласове Емил Дечев предсрочни парламентарни избори 2026
