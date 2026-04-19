"Изборите приключиха, ние не": МВР има над 900 сигнала за купуване на гласове за ГЕРБ и ДПС (ВИДЕО)

Вътрешният министър Емил Дечев представи детайлна разбивка на сигналите за изборни престъпления в деня на вота, която за първи път очертава и в чия полза са били извършвани предполагаемите нарушения.

По данни на МВР общо 2974 сигнала за изборни нарушения са постъпили до институциите – близо три пъти повече спрямо парламентарния вот през октомври 2024 г., или ръст от над 200%. Част от тях обаче не посочват конкретна политическа сила.

При сигналите, в които има ясно упомената облагодетелствана партия, най-голям дял се пада на "ДПС – Ново начало" с 631 сигнала. Следва ГЕРБ с 318. Останалите формации са на по-ниски нива: 18 сигнала за "Възраждане", 16 за "Прогресивна България", 13 за БСП, 11 за ПП-ДБ, 7 за "Величие", 4 за ИТН и 2 за МЕЧ.

Дечев подчерта, че извън тази разбивка има и множество сигнали за купуване на гласове и контролиран вот, при които не е уточнено в чия полза са извършвани нарушенията.

Паралелно с това МВР отчита и рязко увеличение на реалните разследвания. Образувани са 614 досъдебни производства – над пет пъти повече в сравнение с предходните избори. Над 400 души са задържани (при 72 през 2024 г.), а повече от 6700 са издадените предупредителни протоколи срещу потенциални нарушители.

"Ние ги тълкуваме като много по-голямо повишено доверие на българското общество спрямо новото ръководство на МВР. Всички тези хора са повярвали, че има смисъл да подадат сигнали за изборни престъпления", коментира вътрешният министър.

От прокуратурата също има движение по темата – 72 преписки за съпричастност на кандидати за народни представители към изборни нарушения са изпратени в Главна дирекция "Национална полиция".

"Изборният ден приключи, ние не"

Главният секретар на МВР Георги Кандев даде сигнал, че действията няма да спрат с края на изборния ден: "Изборният ден приключи, ние не. Оставаме на терен и утре, и вдругиден, така ще бъде и занапред."

Данните идват на фона на силно поляризиран вот и убедителна преднина на "Прогресивна България" според екзитполовете, което допълнително изостря вниманието към честността на изборния процес и действията на институциите.