Бойко Борисов проговори след изборите

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с първа реакция след изборните резултати, които поставят ГЕРБ на втора позиция след убедителната победа на "Прогресивна България". "Благодаря за всеки глас за ГЕРБ. Поздравявам първия!", заяви лидерът на партията, признавайки ясно разликата, очертана от екзитполовете. По данни към 19:00 ч. формацията на Румен Радев събира около 37% - 38% подкрепа, докато ГЕРБ остава в диапазона 15% - 16%.

Борисов подчерта, че резултатът не е изненада за партията му и направи връзка с предходни политически решения: "Равносметката е ясна за нас и я направихме още с оставката на кабинета "Желязков"."

<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/28594182/thumbnail" mce_src="https://public.flourish.studio/visualisation/28594182/thumbnail" width="100%" alt="visualization" />

В изявлението си той отново постави червени линии пред евентуални бъдещи разговори за управление: "Без коалиции и без безпринципни сглобки!". С това ГЕРБ дава сигнал, че няма да участва в компромисни формати, въпреки фрагментирания парламент, който се очертава според предварителните данни.

Лидерът на ГЕРБ акцентира и върху разликата между изборния резултат и реалното управление: "Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява."

В заключение Борисов остави отворени и двата възможни сценария пред партията си: "ГЕРБ може и в управление, и в опозиция. И в политиката, както и в живота, трябва търпение."