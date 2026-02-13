Изтичане на информация от службите за "Петрохан": Атанасов призова да се свалят картите

"Това, че на бившата хижа "Петрохан" е съществувало нещо ненормално, е станало ясно за всички. Обществото ни е разделено и институциите трябва да положат усилия да успокоят обществото, като се даде истината. Аз съм съгласен, че има нарушения на правила. Има шест трупа, като фактите досега от разследването показват, че става въпрос за убийства и самоубийства в това общество", заяви лидерът на ДСБ и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов пред БНТ. Още: Деньо Денев: Не е имало агенти на ДАНС в хижата в "Петрохан"

Той настоя да се направи изследване на натривките, за да се види кой е стрелял с оръжията. "Да се смъкнат всякакви тайни и цялата информация, която е събрана по делото, да стане обществено достояние", призова Атанасов.

Той смята, че изтичане на информация от службите за трагедията "Петрохан", за да се види кой стои в цялата история. Атанасов е на мнение, че закриването на полицейското управление в Гинци не е самото неговото закриване, а "закриване на няколко щатни бройки".

Според Атанас Атанасов Министерски съвет трябва да осигури общественият ред и сигурността на страната. "Понеже си отива старата власт и нехае, отиващата си власт трябва да смъкне всякакви тайни и да се даде цялата информация на обществото, както и кой е дал оръжията в бившата хижа "Петрохан", каза Атанасов. Още: Сектата в трагедията "Петрохан-Околчица": Психолог за общността на Калушев

Ново служебно правителство

Снимка: БГНЕС

Той е на мнение, че кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров ще гарантира честни предсрочни парламентарни избори.

Според него служебното правителство и неговата първа задача е да внесе нов удължителен закон за бюджета.

Атанасов призова, ако Андрей Гюров има нужда от консултации и помощ, да се обърне към парламентарните групи. Не е работа обаче на партиите в Народното събрание да кадруват. Най-важно за изборите освен избирателната администрация, но и как ще действа МВР и ДАНС, призова още Атанас Атанасов.