Хиляди на протест срещу бюджета и властта (ВИДЕО НА ЖИВО)

Протест срещу приемането на бюджета за следващата година отново събра хилялди в Триъгълника на властта в София. Малко преди 18 часа множество граждани се събраха пред Министерския съвет, а около 17:35 часа движението в района беше спряно. Демонстрацията, която преминава под мотото "Няма да позволим да ни ограбят" и е организирана от "Продължаваме промяната-Демократична България", стартира при засилено полицейско присъствие.

В цяла София спирките на метрото са задръстени и хората чакат по опашки на стълбите под земята. За достъп до площада протестиращите преминаваха през девет контролно-пропускателни пункта около Триъгълника на властта. На всеки от тях служителите на реда проверяваха за забранени предмети, включително оръжия, пиротехника, палки, боксове и други опасни вещи.

По-рано днес директорът на СДВР, главен комисар Любомир Николов, предупреди за появата на множество призиви за хулигански прояви по време на протеста. Той поясни, че полицията разчита на гражданите и на стюардите, осигурени от организаторите, за да бъдат засечени евентуални опити за противоправни действия. Николов също така призова Столичната община при ескалация да използва правомощията си и да прекрати мероприятието. Още: "По заповед на Пеевски": Барети, водно оръдие и опит за силово прекратяване на протеста довечера? (СНИМКИ и ВИДЕО)

Подобни протести се провеждат и в други населени места в страната.

След масовия митинг миналата седмица лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че бюджетът се оттегля. По думите му разговорите със синдикатите и работодателските организации са възобновени. От изявлението му стана ясно, че се подготвят компромиси към бизнеса – отказ от увеличението на данък "дивидент", минимално повишаване на пенсионната вноска (1% вместо 2%) и оттегляне на задължителното въвеждане на Софтуера за управление на продажбите.

