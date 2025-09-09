Войната в Украйна:

Желязков с лекция в Подгорица: Борбата е кой пръв ще разработи технологиите

Живеем в свят, който е в безпрецедентна конкуренция и надпревара. Борбата е кой пръв ще разработи технологиите, които ще дадат облик на следващите десетилетия. Младото поколение е призвано да участва в усилията, които да превърнат Европа в световен лидер в иновациите в областта на изкуствения интелект. Европа на младото поколение означава най-вече Европа, в която научните изследвания и иновациите са поставени в центъра на нашите икономики. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който изнесе лекция пред студентите от Университета на Черна гора в Подгорица на тема „Европа на младото поколение: ползите от членството в ЕС и уроците от пътя на България“, съобщиха от правителствена информационна служба. 

Премиерът Желязков беше категоричен, че постигането на целите в областта на цифровите технологии и изграждането на истински цифров единен пазар ще бъдат преломни фактори за производителността и конкурентоспособността на ЕС през следващите години. Именно затова е вече в ход и нов европейски план за просперитет с амбициозни цели за периода 2024-2029 г. и с пакет от спешни мерки с акцент върху научните изследвания и иновациите, производителността, цифровите технологии. Усилено се работи и по осигуряването на достъп до нов суперкомпютърен капацитет, специално предназначен за стартиращите предприятия и промишлеността в областта на изкуствения интелект. Младите таланти на Европа ще могат да се възползват от увеличени разходи за научни изследвания, за да бъде технологичната революция по-бърза и по-силно трансформираща, изтъкна Желязков. По думите му от основно значение е включването на ученето през целия живот в образованието и професионалното развитие. В този контекст е и укрепването на програмата „Еразъм+“, така че повече хора да могат да се възползват от нея. ОЩЕ: Росен Желязков: Пожелавам на Черна гора да бъде 28-ият член на Европейския съюз (СНИМКИ)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
