Желязков свика Съвета по сигурността за особения управител на "Лукойл"

Премиерът Росен Желязков е свикал извънредно заседание на Съвета по сигурността, съобщи председателят на парламента Рая Назарян. По време на заседанието ще бъдат разгледани предложения за особен управител на "Лукойл". Законът предвижда такъв управител да се назначава по предложение на правителството и след съгласуване със Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Назарян обясни, че това е причината Желязков да не присъства в парламента, за да отговаря на въпроси на депутати относно проекта за държавния бюджет за 2026 г., който Министерският съвет одобри вчера на спешно заседание. Тя допълни, че заради заседанието на Съвета по сигурността в днешния парламентарен контрол ще участват само вицепремиерите. Още: Борисов даде жокери за особения управител в "Лукойл": Няма да е човек на Пеевски, не е бил министър

Какъв е съставът?

В състава на Съвета по сигурността към Министерския съвет влизат премиерът, вътрешният министър Даниел Митов, министърът на отбраната Атанас Запрянов, външният министър Георг Георгиев, финансовият министър Теменужка Петкова, министърът на електронното управление Валентин Мундров, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, главният секретар на МВР Мирослав Рашков, и.ф. председателят на ДАНС Деньо Денев, шефът на Държавна агенция "Разузнаване" Антоан Гечев, директорът на Служба "Военно разузнаване" бригаден генерал Венелин Венев, началникът на Националната служба за охрана Емил Тонев, Димитър Стоянов (главен секретар на президента), Стефан Годжевъргов (съветник по сигурност и отбрана на президента) и Веселин Станчев (съветник в политическия кабинет на премиера).