Желязков заговори за пълен мандат на кабинета: Новини за санирането и връзките през Дунав (ВИДЕО)

"Правителството и управляващото мнозинство в Народното събрание мислим и работим в една посока – с хоризонт за пълен мандат. Подкрепата ни за общините ще бъде постоянна и последователна, така че и местната власт от своя страна може спокойно да планира дългосрочно", заяви министър-председателят Росен Желязков на среща в Силистра с кметове от областта.В разговора участваха и народни представители от региона. Желязков специално се обърна към кметовете от партиите, които подкрепят правителството и ги насърчи заедно с централната власт, те на свой ред също да работят по реализирането на поетите ангажименти за пълен мандат.

Новите мостови съоръжения по Дунав

"България е готова, но се опитваме да убедим румънските ни партньори за важността от нови мостови съоръжения през река Дунав. Разбираме бюджетните им затруднения, но има и други модели, които ние предлагаме, различни от мостовите съоръжения", заяви по-късно премиерът Росен Желязков, докато заедно с кмета на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов и посланика на България в Румъния Радко Влайков инспектираха точката, в която ще заработи Пристанищен терминал Тутракан. Желязков припомни, че е поканил румънския си колега на работна среща, на която да бъдат обсъдени именно връзките през Дунав, които ще донесат изключителни ползи за двете държави. ОЩЕ: Караджов заговори за нов мост над Дунав при Силистра

"За да заработи Пристанищен терминал Тутракан трябва да се направят едни неголеми инвестиции и да се избере концесионер. Трябва да се изгради инфраструктурата. Концесионните анализи ще са готови до края на тази година, надявам се напролет да имаме избран концесионер. Най-важното е да се установи интересът на бизнеса“, изтъкна премиерът. Д-р Стефанов категорично заяви, че бизнесът не само в Тутракан, но и в съседните общини, е изразил огромна необходимост от по-добра свързаност между България и Румъния. Това ще подобри и търговските взаимоотношения, и туризма, както и ще улесни наемането на работна ръка от двете страни на Дунав.

Санирането

Министър-председателят заяви в Тутракан, че държавата поставя началото на политика по отношение на санирането на еднофамилните къщи, които също заслужават да имат по-ниски сметки за ток, наред с многофамилните жилищни сгради.

"Финансирането ще бъде по линия на специално създаден фонд за декарбонизация, като фокусът е енергийната ефективност на еднофамилните къщи", обяви министър-председателят. Премиерът изтъкна, че първоначално фондът ще разполага със 100 милиона лева, като впоследствие средствата могат да бъдат увеличени. Сумата ще бъде достатъчна за санирането на няколко хиляди еднофамилни къщи годишно, включително поставянето на соларни инсталации, а всеки ваучер ще бъде в размер на 20 000 лева. "Нашите усилия са насочени към това хората да имат повече комфорт и по-спокоен живот", изтъкна Желязков. ОЩЕ: МРРБ няма да усвои част от парите за саниране