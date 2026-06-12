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"Жената е микробиолог, показва микробиология": С "дипломацията ни като флирт" с Турция мрежата попиля външната министърка

12 юни 2026, 8:00 часа 1163 прочитания 0 коментара
Снимка: X/MFATurkiye
"Жената е микробиолог, показва микробиология": С "дипломацията ни като флирт" с Турция мрежата попиля външната министърка

Наглед една протоколна дипломатическа среща предизвика буря в социалните мрежи. Външният министър Велислава Петрова проведе среща със своя турски колега Хакан Фидан, който е на официално посещение в България, но не темите на разговора, а видът на първия дипломат на България взриви обществото.

Мрежата е пълна с критични коментари за начина, по който е облечена Петрова - не със стандартен строг официален костюм, а с рокля с разголени рамене. Мнозина сметнаха облеклото й за крайно неуместно и несъответстващо на нейния висок пост.

"С роклята от бала не може на работа"

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"Във ФЖМК на СУ навремето преподаваха протокол. Как е приемливо да се облечеш и т.н. Външната министърка Велислава Петрова едва ли е завършила ФЖМК. Сайтът на Външно мълчи къде е учила. Разбираме, че е защитила "докторска степен в областта на инфекциозните заболявания в Университета в Кеймбридж". Все обаче трябва да има някой покрай нея, който да ѝ каже, че този тоалет от втората вечер на бала ѝ стои добре, но просто не е за работа", написа журналистът Доротея Дачкова.

"Макар че, като се замисли човек, едно време една друга министърка ходеше с гривна на глезена (на работа, не на плажа) и имаше къдрички-вафлички в косата. Пък стана съдия в Страсбург. Тъй че... ПП Снимката е на МВнР, не е фейк", допълни тя.

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"Фейсполицията за пет минути време ми съобщи, че премества мой пост за разголената външна министърка, защото съм насочвала вниманието към дискредитиране на човек. Тя оголила рамо и пуснала коляно срещу външния министър на Република Турция, аз я дискредитирам! А, стига, бе!", възмути се журналистът Зоя Деянова.

"Какво качество изправяме срещу хиената Фидан"

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Журналистът и икономически анализатор Йордан Бързаков смята, че фокусът не бива да се измества върху проблема с "роклята", а върху проблема с качеството на дипломацията, която противопоставяме на Турция.

"Хакан Фидан става шеф на турското разузнаване на 42 години, ръководи го още 13 години, брутален, циничен, прагматичен, хиена, която е дошла с много ясна цел и много ясен план как да я постигне. Този човек е абсолютна легенда в света на разузнаването и дипломацията. С това искам да кажа, че проблемът не е в балната рокля на нашата външна министърка, а в качеството, което изправяме срещу интелекта и инстинкта на Фидан. Струва ми се, че срещата е била леко асиметрична и то извън текстилния контекст", написа Бързаков.

За микробиологията и "външната ни политика като флирт"

"Не съм точно човекът по блондинките, но новата ни министърка на външните работи е завършено мар-а-лаго личице, с все цупенето, раменцето, коленцето и припърхването с клепки пред турския колега", коментира Манол Глишев.

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Според журналиста "нашата външна политика винаги е представлявала вид флирт с елементи на чупка в кръста и китката, но днес вече си е чиста покана за танц".

"Какво сте заобсъждали хубавката външна министърка Велислава?!! Жената е микробиолог. Това може, това показва - микробиология. А вие - протокол, та протокол! Сухари и формалисти скучни!", пошегува се и адвокатът Невена Христова от ПП-ДБ.

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МВнР рокля Велислава Петрова Велислава Петрова-Чамова
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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