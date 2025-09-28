Кабинетът в ролята на сериала "Двама мъже и половина": Петър Витанов с мрачна прогноза за БСП

"Правителството е нещо подобно като сериала „Двама мъже и половина“. Има двама души, които управляват държавата политически – Делян Пеевски и Бойко Борисов. Всички други в правителството са антураж“. Това заяви бившият евродепутат от групата на „Социалистите и демократите“ Петър Витанов пред БНР. Още: Петър Витанов: Ако БСП стане патерица на ГЕРБ, ще е последният път, в който влиза в парламента

По думите му в момента се вижда трагедия и нелицеприятни неща. За съжаление преди всичко ефектност, фасада и нищо по същество, посочи Витанов.

Според него тогава, когато на президента му отнема редица правомощия, свързани с реалното функциониране и управление на държавата, остава само думата. „Това, което казва държавният глава олицетворява виждането на огромната част от гражданите. Не толкова, че харесват всички президента Румен Радев, но той се обособи като потенциалния инструмент за сваляне на настоящото правителство“, коментира бившият евродепутат.

Още: "Президентската институция е най-легитимна": Петър Витанов вижда възможност за дебат за еврото

Управлението на БСП е срам

Според него днешното управление на БСП е срам. „Никога БСП не е изглеждала толкова жалко, толкова тъжно и безперспективно. Това е последният БСП, в който партията ще е парламентарно представена политическа партия, защото се превърна в слугинаж и притурка на други, които взимат решения“, добави Витанов. Той смята, че всеки може да припознае в думите на президента настоящата ситуация в управляващото мнозинство.

Петър Витанов посочи, че откакто проблемът с водната криза е станал видим за обществото, остава с впечатлението, че „този горещ картоф се хваля в полето на БСП“. Когато дойде момент за подадена оставка или за парламентарни избори, вината за несправяне с водната криза, ще бъде хвърлена изцяло върху БСП. Другата вина, която ще бъде прехвърлена на БСП, е въпросът с данъците, предупреди Витанов.

Още: "Не мога да спя без нея": Петър Витанов за реденето на листите на БСП без Корнелия Нинова