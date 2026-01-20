Кална кампания, снимки и компромати: Предсрочните избори след оставката на Радев

Кална кампания. Делян Пеевски и ДПС – Ново начало сега се подготвят с компромати. Ще се размахват снимки, както го е правил от кулоарите на парламента. Това очаква журналистът Ружа Райчева за предсрочните парламентарни избори и след оставката на президента Румен Радев и заявката му да влезе в политиката.

ОЩЕ: Появи се първо име в ефир за партия на Румен Радев

"Месиите бързо се изтъркват"

Според нея различните групи виждат различни неща в действията на президента. "Едни виждат в него спасител и го чакат от години, което е една трудна задача, тъй като той разклаща една стабилна институция с оставката си. Всичко е обусловено от този вакуум и то при наличието на девет парламентарни групи. Има липса на центристи, на този, който да обедини поляризацията, която тече в политиката. Това е трудно да се направи. Сега в кампанията Радев трябва да се заяви какъв е той – центрист или нов Орбан", коментира тя.

Пи ар експертът Георги Куртев каза от своя страна, че протестите не са скандирали за Радев. "В речта си той открадне от всички партии по нещо. В момента обществото е видимо разделено и то иска да види ясни позиции от своите лидери накъде ще гледаме – на изток или на запад. Радев е псевдоцентрист, тъй като още не е съобщил къде е той", каза той.

ОЩЕ: Знак срещу Пеевски и ръка към българските турци: Политолози за посланието на Радев да даде мандат на АПС

Според него не е ясно какво ще стане в предизборната кампания и какво ще се случи в следващия парламент. И предупреди, че месиите в България много бързо се изтъркват. И припомни царя, Слави Трифонов.

"Радев много бързо влиза в политическия калабълък и трябва бързо да се позиционира, за да не свърши бързо", смята Куртев.