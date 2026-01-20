Появи се първо име в ефир за партия на Румен Радев

„Нашата България е едно добро име за проект на президента Румен Радев. Добре е всеки българин да знае, че разполага с равна част от настоящето на нашета родина“. Това заяви бившият началник на кабинета на Румен Радев – Иво Христов пред БНТ. По думите му при всяко ръкостискане на хората с президента въпросът бе един и същ – кога ще излезе на политическия терен. Още: Докога Йотова ще е президент и ще направи ли политически проект: Конституционалист обясни за оставката на Радев

Според Иво Христов основен опонент на Радев ще е политическата класа като цяло. С излизането на Румен Радев не идва панацеята на българската политика, а трябва да има масово гласуване, призова той.

Кой ще последва Радев и кой ще остане при Илияна Йотова?

Снимка: БГНЕС

Иво Христов не знае кои хора ще са с президента Румен Радев и кои ще останат при Илияна Йотова в президентството. „След като президентът създаде няколко служебни правителства, има кадри, които да му осигурят приемственост. Няма нито време, нито съвършен филтър за кадри, тъй че грешки са неизбежни, но е важно добрата воля, доверието и усилието“, коментира Иво Христов.

Според него възможно е да се стигне до коалиция след предсрочните парламентарни избори. След предсрочните избори или да се стремим към абсолютно мнозинство в Народното събрание, или да се сключи програмно правителство с ясна дата за следващите предсрочни парламентарни избори, но да свърши належащи неща в съдебната система, очерта Иво Христов политическия вариант след предсрочните избори.

