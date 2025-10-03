Катастрофира Макларънът, с който "Величие" тръгна да разобличава корупцията (ВИДЕО)

Брандираният "Макларън", с който партия "Величие" планираше да обикаля страната с цел разобличаване на "мафията", катастрофира на пътя между Ямбол и Сливен. Инцидентът със спортния суперавтомобил McLaren 750S е станал малко преди 17:00 ч., съобщават очевидци във Facebook групата "Катастрофи и нарушения в България".

До момента няма официална информация от МВР или пътна полиция за причините за произшествието. По коментарите в социалните мрежи обаче се разбира, че няма пострадали.

"В България мафията има държавата"

"Спокойно, няма жертви и ранени. Самостоятелно ПТП без пострадали. Дъждът и качеството на пътното строителство и асфалта също са фактори", пишат в групата "Родолюбци за България". Още: "Величие" отрекоха да са удряли журналист край Сопот, не са се карали и с "Възраждане"

На публикувано видео ясно се вижда, че автомобилът е McLaren, облепен с надписи "В България мафията си има държава". Колата е ударила мантинелата, като щетите изглеждат сериозни.

Луксозните спортни автомобили станаха известни, след като земеделският предприемач Светослав Илчовски ги предостави временно на партия "Величие". Освен "Макларън-а", бе дадено и "Ферари", също облепено с политически лозунги. Малко след това СДВР дерегистрира двете коли.

"Не е кола на "Величие"

По повод инцидента лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов направи изявление в Народното събрание. Още: Ивелин Михайлов: Сигурно ДАИ имат корупция по-малко от всяка друга институция

"Не е кола на "Величие", а на Илчовски, който доброволно даде автомобили на партията. Колата е управлявана от наш активист, който безплатно е решил да дари труда си и да участва в различни събития. Момчето, което е карало, според мен неправилно е излязло да управлява колата в дъжда. Блъснал се е с позволената скорост. Няма пострадали. При около 60 км/ч автомобилът е ударен и е в ход. Не е трябвало да го прави при такива условия. Колата е за летни пътища. Извиняваме се на хората за причиненото неудобство", каза Михайлов.

На въпрос дали ще се извини на Светослав Илчовски, той заяви: "Да, ние вече се извинихме".