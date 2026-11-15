Кирил Вълчев отново е шеф на БТА - ще чака ЦИК да му връчат документ за вицепрезидент

Избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев се е завърнал на работа като генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА), разбра Actualno.com. По време на предизборната кампания и в качеството си на кандидат той бе в неплатена отпуска от БТА, която обаче е приключила на 8 ноември. Въпреки изборната победа обаче, Вълчев на този етап не планира да подава оставка, а напротив - ще изчака встъпването си в длъжност, потвърдиха от БТА пред Actualno.com.

Екипът ни постави въпроси пред агенцията с оглед повишения обществен интерес по темата с поста генерален директор на БТА. Очакванията бяха след изборите Вълчев да подаде оставка, а Народното събрание да открие процедура по избор на нов шеф.

"Кирил Вълчев беше в неплатен отпуск като генерален директор до 8 ноември 2026 г. и съгласно закона функциите на генерален директор изпълняваше заместник генералният директор Евгения Друмева. ... Неплатената отпуска изтече и Кирил Вълчев вече обяви, че докато бъде освободен като генерален директор остава ангажиран с подготовката на бюджета на БТА", пишат от агенцията в отговор на въпрос на Actualno.com дали Вълчев ще прекрати неплатената си отпуска и дали смята да се върне на поста си в БТА до встъпването си в длъжността вицепрезидент на 22 януари.

Още: 152 командировки за 5 години в 43 държави и похарчени 109 хиляди евро: Кирил Вълчев начело на БТА

Очевидно въпреки изборната победа, Вълчев се е завърнал на работа в БТА. На наш въпрос дали и кога избраният за вицепрезидент планира да подаде оставката си от поста, от БТА ни отговориха така: "Да, в следващите дни, когато Централната избирателна комисия предстои да връчи официалното удостоверение за избора за вицепрезидент".

Снимка: БГНЕС

По Конституция избраните за президентът и вицепрезидентът полагат клетва пред Народното събрание. Обичайно това става на 19 януари, а официалното встъпване в длъжност е на 22 януари.

Церемонията следва протокол, установен през 1992 г., когато на тази дата Жельо Желев - първият пряко избран от народа президент - влиза в сградата на "Дондуков" 2. Ритуалът включва полагане на венци пред паметника на Незнайния войн. Като върховен главнокомандващ на въоръжените сили новият президент приема рапорт от началника на отбраната. След това в Гербовата зала на Президентството, досегашният държавен глава предава властта на новоизбрания. Така започва петгодишният мандат на седмия президент на България.

Още: Изборите минаха, популистките обещания остават: Как да следим дали президентът лъже и какво зависи от него? (ВИДЕО)