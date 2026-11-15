"Това е армагедон, време е за поемане на отговорност!": Остър призив към Йотова да свика КСНС заради войната по пътищата

С отворено писмо от Института за пътна безопасност (ИПБ) настояха президентът Илияна Йотова да свика незабавно Консултативен съвет по национална сигурност, посветен на "катастрофалното състояние на безопасността по българските пътища", пишат от организацията. От там припомнят, че от началото на годината загиналите са с 56 повече спрямо същия период на миналата година.

"Само за последните два дни загубихме още осем човешки живота. Преди пет дни страната беше потресена от трагедията на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 13 души. Това вече не е пътна криза. Това е заплаха за националната сигурност! Най-тревожното е, че този срив беше предизвестен месеци по-рано. Рисковете бяха известни, предупрежденията бяха отправени, но никой не предприе необходимите мерки, за да предотврати задаващия се армагедон по българските пътища. Днес обвиненията между политиците не вършат никаква работа. Не е време за политически престрелки, оправдания и прехвърляне на вина. Време е за поемане на отговорност", пишат в своето писмо от ИПБ.

Още: Богдан Милчев: Цялата ни транспортна система е една кочина

Пътните експерти подчертават, че не може мъглата, лошите пътища или лошите шофьори да бъдат оправдание за цялостното състояние на транспортната система.

"Водачите носят отговорност за поведението си, но за системната безопасност отговаря единствено доставчикът на транспортната система – държавата, чрез изпълнителната и законодателната власт. Държавата трябва да управлява риска, а не да брои жертвите след всяка трагедия. Затова настояваме Консултативният съвет по национална сигурност да постави на дневен ред три основни въпроса:

Кой носи политическата отговорност за този срив?

Защо предупрежденията и прогнозите за нарастващия риск не доведоха до превантивни действия?

Какви незабавни решения ще бъдат предприети и кой персонално ще отговаря за резултатите?

Госпожо Йотова, държавата не може да продължава да управлява пътната безопасност чрез съобщения за загинали. Необходим е спешен политически консенсус, конкретни решения и персонална отговорност. Всеки ден бездействие има цена. И тази цена се измерва в човешки животи", пишат от ИПБ.

Още: "Смъртоносен капан на магистрала "Хемус": ИПБ сигнализира прокуратурата и МВР за опасни мантинели (СНИМКИ)