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Голяма бразилска легенда избухна: Поиска главата на Карло Анчелоти

15 ноември 2026, 13:21 часа 892 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Голяма бразилска легенда избухна: Поиска главата на Карло Анчелоти

На 14 ноември Бразилия загуби с 2:3 от Япония в приятелска среща. "Кариоките" изоставаха с 0:2, след което изравниха, но допуснаха още едно попадение в добавеното време на срещата. А в 45-ата минута звездата на "селесао" Рафиня получи червен картон. Легендата на Бразилия Ромарио избухна срещу националния селекционер на родината си Карло Анчелоти и го призова да си тръгне. След това се обърна и към Бразилската футболна конфедерация (КБФ).

Ромарио: "Вече не издържаме!"

Ето какво написа Ромарио по адрес на Карло Анчелоти в профила си в социалните мрежи: "Анчелоти, стига толкова! Събирай си нещата и се махай! Вече не издържаме! Никой не оспорва историята ти. Ти си един от най-великите треньори, които световният футбол е виждал, но това беше в клубовете. В националния отбор на Бразилия досега не си показал за какво си дошъл".

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Ромарио

"Време е да покажеш, че имаш смелостта"

Последва и обръщение към КБФ от страна на Ромарио: "Сега съобщението е за президента на КБФ, Самир Шауд. Той е млад, бразилец и вярвам, че иска доброто на нашия футбол. Време е да покажеш, че имаш смелостта да вземеш решение. По дяволите, президенте! Прати Анчелоти на майната му! Не можем да си играем с фланелката на националния отбор. Вече преживяхме достатъчно срам и не можем да рискуваме да хвърлим още едно Световно първенство на боклука". За Бразилия предстои още една приятелска среща - гостуване на Сингапур на 17 ноември.

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Ромарио Карло Анчелоти Бразилия отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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