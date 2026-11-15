Илиана Раева посочи "главните виновници" за посредственото състояние на българския спорт

Председателят на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева излезе с дълга публикация в социалните мрежи, с която коментира основните проблеми в българския спорт като цяло. Тя озаглави позицията си с думите: "Елитният спорт във времена, в които е низвергнат в България". В нея Раева посочи, че най-големият проблем за посредственото ниво са неквалифицираните треньорски кадри. Тя адресира и проблема с масовия спорт, който не позволява на отделни таланти да се развиват.

Илиана Раева: Най-важният проблем е квалификацията на треньорските кадри

Раева засегна психологическия проблем при много състезатели, с който треньорите не могат да се справят. Според нея всеки прави клубове с цел да прибира такси, а не да изгражда шампиони. В това отношение тя призова федерациите да вземат мерки. Раева не пропусна да отбележи ролята на правителството за състоянието на българския спорт и подчерта, че неуспелите състезатели не бива да бъдат винени.

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"Основният проблем, НАЙ-ВАЖНИЯТ ПРОБЛЕМ са ТРЕНЬОРСКИТЕ КАДРИ и тяхната квалификация. Спортът е НАУКА! Процесът за елитен спорт изисква изключителна компетентност от треньорите. В националните отбори отиват деца без необходимата физическа и психическа подготовка! Когато те отидат в националните отбори не издържат нито физически, нито психически. Получават травми, поради липсата на задължителната и специфична за всеки спорт общо физическа подготовка. Не са научени как да възстановяват...", гласи част от публикацията на Раева.

"Така, че всичко, което се случва в българския спорт е закономерно. Най-малка вина имат неуспелите спортисти, от които обществото очаква чудеса. Спрете да изсипвате злобата и агресията върху тях. Лошите резултати са огледалото на треньорите, начина на ръководене на клубовете и федерациите. Липсата на държавно финансиране и материалната база са другите много важни теми, които също са Главните виновници, но не те са днешните, които засягам. Темата ми е липсата на отговорност и подготвени треньорски кадри във всичките задължителни за тях направления, за да правят елитен спорт, който да захранва националните отбори. Разбира се, на фона на целия този абсурд, бели лястовици има. Имаме си прекрасните шампиони, но биха могли да бъдат много повече, защото България е била държава с олимпийски шампиони в над 14 вида спорт. Може и да са в повече", гласи краят от публикацията на Раева.

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