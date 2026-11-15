Бивш национал и шампион с ЦСКА: "Безпаричието е страшно, няма да стигнем до никъде"

Националният отбор на България се намира в изключително незавидна позиция, като последната загуба на "лъвовете" - с разгромното 0:5 от Исландия, кризата се задълбочи още повече. След само 1 победа в 5 мача от Лигата на нациите, за България остава единствено гостуването на Естония, което със сигурност няма да е леко. Бившият национал и двукратен шампион с ЦСКА Дончо Донев заяви, че не вижда добро бъдеще за националния отбор на България.

"Ако така разсъждаваме, няма да стигнем до никъде"

Ето какво заяви Дончо Донев в предаването "Арена спорт": "Няма спирка по нанадолнището за националния отбор. Загубата от Исландия беше върха на падението. По-надолу няма и как да бъде. Отборът на Исландия е стойностен и качествен, но това не означава да загубим така. Нашите играчи не се раздадоха докрай, макар да се говори, че сме добре физически и психически. Не видяхме тичане и борба по терена. След мача играчите бяха примирени и признаха, че това са ни възможностите. Ако така разсъждаваме, няма да стигнем до никъде. В 99% от мачовете излизаме като аутсайдер, а противниците ни не са от невероятна европейска класа.

Още: Предложиха Мъри Стоилов за селекционер на националния отбор на България

"Всички са виновни"

Трябва кардинална промяна. Не трябва да търсим вината в някой друг, а в себе си. Безпаричието е страшно. При нас няма пълно щастие. Сега не можем да се оплачем от клубния футбол, за разлика от националния. Първо трябва да се оправят клубовете, а за това трябват години. Попаднахме във водовъртеж, от който трудно ще излезем. Националният отбор е на футболните клубове. Те дават футболисти на отбора. Всички са виновни - детско-юношески школи, треньори, Българският футболен съюз. Най-големият виновник е човекът. Не искам да обрисувам с черни красни бъдещето на българския футбол, но това ни очаква".

Още: В Исландия се подиграха на България: "Фарьорските острови не бяха толкова зле в най-лошите си дни"