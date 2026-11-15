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"Връщане назад няма": Треньорът на Португалия отхвърли възможността Роналдо да се върне в националния отбор

15 ноември 2026, 13:52 часа 719 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
"Връщане назад няма": Треньорът на Португалия отхвърли възможността Роналдо да се върне в националния отбор

Селекционерът на Португалия Жорже Жезуш коментира оттеглянето на Кристиано Роналдо от националния отбор, определяйки нападателя като легенда в историята на португалския футбол и почерта важността на неговата непрекъсната подкрепа за новите поколения. Опитният специалист направи тези коментари по време на пресконференцията преди мача срещу Дания, който "мореплавателите" загубиха с 1:4. Преди първия съдийски сигнал играчите на Португалия излязоха с фланелки с номер 7.

Жезуш призна дали Роналдо липсва в националния отбор

По повод жеста на "мореплавателите" към легендарния си нападател Жезуш заяви: "Мисля, че тази идея е чудесна, тъй като никой не може да забрави 23-те години, които Кристиано прекара в националния отбор, това, което даде, и това, което представляваше в света на футбола, било то с националния отбор или с други клубове. Не съм работил с Кристиано само една седмица, прекарах цяла година с него и затова знам много добре колко е важен той, не само за новите играчи, но и за младите хора по целия свят. Мисля, че е чудесна идея да продължаваме да не забравяме, че той е легенда на португалския футбол. Вече не знам какво ще се случи, само той знае."

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След това Жезуш коментира въпрос дали Роналдо ще му липсва: "В какъв смисъл да ми липсва? Той вече не е тук. Защо да ми липсва? Липсва като компания, като събеседник, но вече не играе в националния отбор и сам е решил бъдещето си. Естествено е хората да тъгуват и да помнят какво е направил Кристиано Роналдо за 23 години в националния отбор, но връщане назад няма."

Жорже Жезуш

Поставен ли е под натиск Жезуш

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Ще се насочи ли вниманието към него, ако резултатите спаднат без Роналдо? Жезус отговори: "Треньорът винаги е основен център на вниманието, според мен, и не казвам, че той е основният фокус, но остава един от хората, към които са насочени погледите. Когато става дума за Португалия, в която има играчи от високо ниво, ако не постигнем целите, това ще ни постави под натиск. Да спечелиш е различно от това просто да стигнеш до финала, но ние трябва да стигнем до финала. Португалия вече е печелила Европейското първенство и затова националният отбор винаги играе, за да спечели. Ако не спечелиш трофеите, треньорът става мишена на критиките и поема отговорността за негативните аспекти."

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Кристиано Роналдо Португалия отбор Жорже Жезуш
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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