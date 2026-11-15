Ман Юнайтед, Челси и още грандове пръскат 100 милиона за скрит коз на Барселона

Барселона разполага с толкова много звезди и големи имена в състава си, че понякога дори някои от по-добре представящите се футболисти на каталунците остават на заден план. 15 директни участия за гол в 15 мача изобщо не е лоша статистика, но Фермин Лопес, срещу чието име седят тези числа, често остава извън светлината на прожекторите. Но той ще има възможност да блесне, тъй като Манчестър Юнайтед, Челси и още клубове са готови да дадат около 100 милиона евро за него.

Ман Юнайтед и Челси дават 100 милиона за Фермин Лопес

Цели четири клуба от Висшата лига имат интерес към Фермин Лопес и са готови да отправят оферта към Барселона за него, твърди "Диарио спорт". Челси и Манчестър Юнайтед са най-големите имена сред въпросните четири отбора, като техните оферти ще бъдат най-изкушаващи - около 100 милиона евро. "Сините" се опитаха да привлекат Фермин още през лятото, но тогава от Барселона сметнаха предложените 70 милиона евро за недостатъчни.

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Барселона иска да предложи още по-добри условия на Фермин

Но за английските грандове има лоши новини, тъй като Фермин Лопес не иска да напуска Барселона, независимо колко добри оферти му предслагат другите отбори. Неговият договор с каталунците беше подновен наскоро и важи до 2031 г. В него има и откупна клауза в размер на 500 милиона евро. Въпреки това от Барселона имат намерение отново да преговарят с Фермин. Според информациите, драстичното подобряване на формата на испанеца и неговото израстване в отбора, дават основание на "блаугранас" да му предложат още по-добри условия.

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