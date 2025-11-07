Коалиция "Магнитски" затъва под тежестта на "голямото Д": Според Радев бюджетът е "измъчен напън" и "политическо оцеляване"

"Всеобщо е мнението на експертите, че този бюджет е инструмент за политическо оцеляване и някакви измъчени напъни да се вкарат цифри в някаква рамка с цел да се демонстрира готовност за влизане в еврозоната, но не и инструменти за дългосрочни политики за развиване на икономиката. Няма визия, няма реформи, няма стимули за растеж, а дори обратното - има задушуване на икономиката и въвличане в дългова спирала."

Това заяви президентът Румен Радев по повод продължаващия дебат за предложения от управляващото мнозинство проект на финансова рамка на страната за 2026 г., която събра огромно мнозинство на критични анализи и коментари, като на практика само управляващите защитиха идеите си.

Борисов - "адвокат на голямото Д"

По думите на Радев "коалиция "Магнитски" затъва под тежестта на "голямото Д", а "Пеевски е хванал Борисов за адвокат и той се оплита в собствените си версии - една пред дипломатите, една пред медиите и една пред Пеевски". Коментарът му е по повод опровержението от страната на посолството на Великобритания у нас за думите на лидера на ГЕРБ, че бил лобирал пред британците за свалянето на санкциите за корупция срещу Владислав Горанов и Делян Пеевски.

"Даже вчера се изтърва пред микрофоните със своята лобистка теза за Пеевски и съвсем естествено е британското посолство да го опровергае. Този раздут балон да заблуждаваш целия свят рано или късно се пука", каза още държавния глава.

"Лукойл"

По повод дебатите за бъдещето на рафитерията на "Лукойл" в Бургас и часове след скоростното гласуване в парламентарната комисия по енергетика, на което депутатите единодушно одобриха назначаването на особен управител в "Лукойл", който ще има правото да управлява и да се разпорежда с активите на рафинерията, включително да ги продава, Радев каза:

"Нашата рафинерия трябва да има надежден собственик, който да има капацитета на развива. Държавата е краен и авариен вариант - притеснявам се, че управляващите в момента могат да ни заведат лесно до сценария с "Булгартабак", каза той с намек за фалита на компанията.

Кой прави партия?

След спекулациите по темата с президентския проект, за който "олигарси" събирали пари и строявали партийни структури в страната, Радев отново подчерта: "За 9 години на поста съм се нагледал на измамници, които строят политически проекти от мое име. Именно затова мой дълг е да не се подведат хората, което е същността на моята декларация. За разлика от други, които говорят непрекъснато за хората, аз съм постоянно сред тях - до мен достигна информация отдавна, затова се надявам и на реакция от отговорните институции", каза държавният глава.

