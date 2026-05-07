Кой е Иван Демерджиев - предложението на Румен Радев за министър на вътрешните работи

Иван Демерджиев е юрист, адвокат и бивш служебен министър, който през последните години се утвърди като една от най-разпознаваемите фигури около президента Румен Радев. За предсрочните парламентарни избори на 19 април той бе водач на листата на "Прогресивна България" в 9 МИР - Кърджали.

Роден е през 1975 г. в Пловдив. Завършва право в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", а професионалната му кариера е изцяло свързана с адвокатурата. Специализира в търговското, гражданското и административното право, както и в процесуалното представителство по сложни търговски дела, несъстоятелност и вещно право.

Демерджиев е дългогодишен член на Адвокатска колегия - Пловдив, а в периода 2019 - 2021 г. е неин председател. Паралелно е управител и съдружник в адвокатско дружество.

В изпълнителната власт влиза през 2021 г. като заместник-министър на правосъдието в служебното правителство на Стефан Янев. По-късно става служебен министър на правосъдието, след като Янаки Стоилов беше избран за конституционен съдия.

Като министър на правосъдието Демерджиев внесе искане за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев и се превърна в един от най-острите му публични критици. Той нееднократно заявяваше, че реформата в съдебната система трябва да започне от Висшия съдебен съвет и смяна на главния прокурор.

През 2022 и 2023 г. заема постовете заместник министър-председател и министър на вътрешните работи в двете последователни служебни правителства на Гълъб Донев.

По време на работата си в МВР Демерджиев ръководеше министерството в период на силно напрежение между вътрешното ведомство и прокуратурата.

През ноември 2021 г. той заяви публично, че е бил заплашван от Димитър Спасов - Митко Каратиста, свързван с "Делта гард", като по думите му в заплахите е било намесвано и името на тогавашния главен прокурор Иван Гешев.

В края на март 2026 г. името му беше замесено и в скандал между двама пловдивски съдии по дело, свързано с наследството на художника Златю Бояджиев. Демерджиев отказа коментар по случая.

Владее руски и немски език. Женен е и има две деца.

