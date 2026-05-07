Кой е Иван Василев - предложението на Румен Радев за министър на иновациите и дигиталната трансформация?

Иван Василев е предложението на Румен Радев за министър на иновациите и дигиталната трансформация.

Кой е Иван Василев?

В продължение на четири години Иван Василев е заемал позицията Директор "Политики и стратегии" и е бил член Управителния съвет Българската стартъп асоциация BESCO. Съавтор е на промените в Търговския закон, свързани със създаването на нов вид дружество - Дружество с променлив капитал, както и на промените, стимулиращи привличането на висококвалифицирани специалисти от чужбина. Фокус на работата му е трансформация на икономиката на страната в посока индустриите с висока добавена стойност.

Преди това, в продължение на пет години, е бил член на Управителния съвет на първата българска децентрализирана автономна организация Кооперация "Комрад Кооператив". Василев притежава и дългогодишен опит в създаването на софтуерни продукти в областта на изкуствения интелект и блокчейн технологиите.

Иван Василев има и административен опит като Старши експерт към Секретаря по здравеопазване, образование и наука в Администрация на президента на Република България в периода между 2012 г. и 2015 г.

През декември 2023 г. поема поста зам.-кмет по финанси и здравеопазване в Столична община. През юли 2025 г. подава оставка. Владее английски и ползва немски и руски. Притежава магистърска степен по финанси и бакалавър по икономика от Университета за национално и световно стопанство.

Кои са останалите министри от кабинета "Радев" - вижте тук.