Коя е Велислава Петрова-Чамова - предложението на Румен Радев за министър на външните работи

Велислава Петрова-Чамова е предложението на Румен Радев и "Прогресивна България" за министър на външните работи. Тя е позната на обществеността, защото вече заемаше поста зам.-министър на външните работи и при Теодора Генчовска - в кабинета на Кирил Петков, и при Николай Милков в служебните правителства на Гълъб Донев, назначени от тогавашния президент Румен Радев. В последния си мандат тя отговаряше за Северна Македония, кандидатстването на България в Шенген и предстоящите етапи от присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Бивше предложение на ИТН

Велислава Петрова-Чамова беше сред предлаганите за изпълнителната власт имена и от "Има такъв народ", когато през лятото на 2021 г. формацията спечели изборите. Лидерът Слави Трифонов я беше номинирал за министър на здравеопазването в неосъществилия се проектокабинет на Николай Василев.

После имаше втори неуспешен опит тя да стане министър, защото Пламен Николов от ИТН я включи в своето проектоправителство като министър на образованието, науката и иновациите. И този кабинет обаче остана в историята като неосъществен.

Новият ни външен министър има диплома по "Микробиология" в Университета в Бристол, като прави докторска дисертация в Кеймбридж. В официалната ѝ биография в МВнР пише, че е специалист в сферите на сътрудничеството за развитие и глобалното здраве.

Била е главен програмен директор на неправителствения "Център за бъдещите поколения" в Брюксел.

